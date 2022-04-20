Захарова: украинские националисты не избегут возмездия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что националистов на Украине, которые совершили военные преступления против солдат из РФ и мирных жителей, накажут. Как подчеркнула дипломат, нарушения закона фиксирует Следственный комитет и Международный общественный трибунал.

По информации Захаровой, российские власти проанализируют собранные сведения и приобщат их к уголовным делам. Также политик отметила, что среди специалистов Международного общественного трибунала есть представители 20 государств.

"Ни один украинский националист, причастный к преступлениям против мирного населения и российских военнослужащих, не уйдёт от справедливого возмездия", — заявила Захарова в ходе брифинга.

Ранее представитель внешнеполитического российского ведомства обвинила военный блок НАТО в затягивании активной фазы конфликта на Украине. По информации дипломата, в боевых действиях на стороне Киева приняли участие более семи тысяч иностранных наёмников.