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Автор Редакция рубрики "Мир"

НАТО пытается укорениться в Тунисе

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Фавзи Махбули, тунисский политик и известный блогер, уехавший с родины после так называемой "Жасминовой революции", вспоминает: "Сразу после тех в достаточной степени спонтанных событий у нас появились американцы, которые, на фоне слабеющего американского империализма, попытались обустроить у нас командный центр так называемого АФРИКОМ. Идея АФРИКОМ предполагает установление американского господства в Африке при помощи НАТО.

Тунис
Фото: Архив Pravda.Ru

Основной целью является контроль над всем континентом. Также АФРИКОМ должен помочь изгнать из Африки Китай. Французы этому тоже всячески способствуют, но американцы хуже всех. Сейчас Тунис находится фактически под их контролем. Многочисленные провокации со стороны Туниса против Алжира направлены на дестабилизацию положения в этой стране. Алжир — последняя региональная сила с хорошо структурированной армией. Американцы и их, наших соседей, намерены прибрать к рукам".

Какова же, согласно Махбули, альтернатива? Он считает, что лучше, чем БРИКС, для Туниса, ничего быть не может. "БРИКС — это истинно свободное сообщество. Мы были бы рады не только торговать с вами, но и учить русский, китайский языки", — рассказал Фавзи Махбули в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru.

В последней статье вы рассказываете об американской инициативе АФРИКОМ — создании специальной вооруженной силы для Африки. Расскажите об этом и вообще о ситуации в Африке.

Этой инициативе уже несколько лет. Сначала она была американо-израильским проектом. Ее целью является распространение зоны влияния американцев на весь африканский континент. Они пытаются укорениться прежде всего в Северной Африке, которая до этого был более-менее под влиянием бывшей французской колониальной империи. Это так называемая Французская Африка. Но Франция больше не в состоянии справиться с китайским нашествием и теряет позиции на континенте. Китай является здесь первым инвестором, направляет сюда 200 миллиардов долларов чуть ли не каждый год, и происходит распространение влияния китайцев на всю Африку.

Я достаточно хорошо отношусь к БРИКС. Это является хорошей альтернативой для Африки, африканцы должны развернуться лицом к БРИКС, потому что это полезно для Африки и Среднего Востока, для арабского мира. Диктатура со стороны Франции совершенно недопустима, именно она является причиной низкого развития африканского континента.

Создается связка между политикой и мафией, которая держит в цепях весь континент. Мы видели, как проходила так называемая Жасминовая революция в Магрибе, в Тунисе. Я сам в какой-то мере, практически вопреки собственной воле принял в этом участие. Тогда я был молодым, начинающим политиком, не был связан с Америкой. Были и настоящие контрреволюционеры, они пытались сохранить предыдущий порядок вещей, поддерживать французское влияние по всей Африке.

Муаммар Каддафи планировал создать африканскую денежную единицу, которая положила бы конец африканскому франку. Каддафи мешал франко-американскому империализму и во многих других направлениях. Возможно, он был устранен по этой причине?

Это его желание было абсолютно недопустимым для Франции. Николя Саркози в данном случае выступил наемником, выполняя заказ Катара для того, чтобы помешать реализации сделок, которые проходили бы вне сферы влияния Катара. Поэтому Николя Саркози должен предстать перед Международным трибуналом по уголовным вопросам.

Существует настоящий антагонизм между Францией и США, хотя все думают, что они союзники. Но еще в эпоху Миттерана развернулись секретная война между Штатами и Францией за Африку. Франция же без Африки превратилась бы во второстепенную европейскую нацию. Без Африки Франции в ее нынешнем виде просто нет. Без ее ресурсов, без всего того, что она предоставляет для Франции.

Наша тунисская элита молчит об этой недопустимой ситуации, но существует настоящая война влияния, которая сейчас протекает. После революции в Тунисе мы ожидали демократизации нашей страны. Теперь, возможно, у нас чуть больше свободы слова. Но когда речь заходит об АФРИКОМ, то мы видим прямую связь между этой революцией и деятелями НАТО, которые высадились сразу после того, как прошла революция, чтобы требовать создания зоны влияния Штатов на всей территории Туниса.

Тоже самое происходило в Алжире. Существуют целые мафиозные взаимосвязи между французскими политиками и Алжиром для того, чтобы держать Алжир в подчинении. Алжир тоже почувствовал угрозу. Там есть американские базы. Я вовсе не сторонник режима алжирских генералов, думаю, что им необходимо проводить демократизацию в своей стране и перераспределить блага. Но я выступаю за суверенитет Алжира. Я предпочитаю поддерживать лучше режим алжирских генералов, чем согласиться на вмешательство американцев или Франции, которая слишком много позволяет себе в нашем регионе — в Магрибе.

Естественно, Магриб сегодня находится в прицеле НАТО. А война за влияние между Францией и Штатами позволяет лучше понять политические убийства в Тунисе и бойню, которая происходит на границе между Тунисом и Алжиром.

Все те операции, которые проходили по борьбе якобы с терроризмом, на самом деле являются попыткой со стороны Алжира защититься от нападения Туниса на Алжир. А Тунис толкают в спину американцы. Власть Туниса активно выступает за Штаты, которым надо взять в клещи Алжир. Но Алжир все-таки обладает мощной армией, его боятся на региональном уровне. Даже Израиль его боится.

Так что четко можно сказать, что существует нездоровая игра, которую ведет правительство Туниса. И естественно, население страны с этим совершенно не солидарно. Мы всегда выступали за движение неприсоединения, чтобы наша страна не попала под влияние того или иного блока. Наша позиция — нейтралитет. Я надеюсь, что мы сумеем развернуться лицом к БРИКС для того, чтобы уравновесить нашу экономику и политику.

В Алжире, Тунисе, Египте, Грузии, Турции — везде мы видим попытки американцев организовать цветные революции. И везде эти попытки провалились сразу или не увенчались успехом в дальнейшем. Можно ли сказать, что арабские страны в конечном счете поняли, что американцы не могут дать ничего положительного? Можно заключить сделку с дьяволом, но она не даст ничего.

Нельзя не найти общие пункты между цветными революциями. Ясно, что здесь есть спонсорство со стороны Сороса. В Тунисе это тоже проявляется. Я писал много статей против Сороса, для меня он — ненавистная фигура, одиозная абсолютно. У нас вначале было спонтанное движение народных масс. Но ни один тунисец не желал равнения на американскую политику, а теперь это все больше усиливается вопреки интересам Туниса.

Ясно, что тунисцы вовсе не желают служить вторым эшелоном для американских операций по дестабилизации Алжира. Мы достаточно близки к алжирцам и солидарны с их позицией, мы вместе сражались против французского колониализма. Наши народы спаяны. Также я мечтаю, что придет время, когда у нас будут учить китайский и русский языки. Очень важно иметь такую альтернативу для стран, которые не имеют отношения к империализму. Мы далеки от него. Мы хотим иметь свой и уважать чужой суверенитет, развиваться.

В России произошла настоящая весна и обновление страны. После распада СССР было время ослабления, но после прихода к власти Владимира Путина все поменялось. Россия смогла устранить опасности на периферии, справиться с ситуацией в близлежащих странах. Теперь у нас даже другой взгляд на то, что Россия делала в Чечне. Мы считаем, что тогда в Чечне были сепаратистские силы, которые подпитывались за счет США, как это было в Афганистане.

Также в Сирии идет секретная война, тайная война, по американской инициативе. Армия, собранная НАТО из различных наемников оккупировала Сирию, после чего произошел геноцид, более 300 тысяч человек погибли в результате действий ИГИЛ (запрещена в РФ). Это настоящая колониальная операция, которую проводил НАТО.

Поэтому наша оценка действий российского руководства и армии — крайне положительная. Сейчас имидж России находится в зените. Владимир Путин — это суперзвезда. Его мы рассматриваем как лидера, который спас Сирию и покончил с ненавистным лицемерием Запада. Никогда Россия не была так высока в нашем рейтинге общественного мнения, как сейчас. В Европе, кстати, тоже.

Я могу это констатировать, потому что нахожусь в Европе в данный момент. Колоссальное количество людей на Западе поддерживает Россию и Путина. Надо понимать, что есть западные народы, а есть политики, равняющиеся на американских консерваторов, у которых руки запятнаны кровью. А население — совсем иное, чем политики, возглавляющие западные страны. Простые люди западных стран чувствует свою близость с позицией Владимира Путина.

Беседовал Александр Артамонов

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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НАТО пытается укорениться в Тунисе
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