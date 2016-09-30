Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Мир » Северная Америка
Азия Европа Бывший СССР Соотечественники Северная Америка Остальной мир
Автор Дмитрий Нерсесов

JASTA: Америка превыше всего

Мир » Северная Америка » США и Канада

Две палаты Конгресса США буквально смели вето президента Обамы на закон о преследовании спонсоров терроризма (Justice Against Sponsors of Terrorism Act, JASTA). Это решение выглядит весьма символично, давайте попробуем разобраться в некоторых его смыслах. Первое, что обращает на себя внимание — это обстоятельства, сопровождавшие решение законодателей.

JASTA

Обама завершает свой второй президентский срок. Как мы знаем из классики кино, запоминается последняя фраза, последний жест. И с этой точки зрения президентство Обамы запомнится как период жесткого противостояния между Белым домом (исполнительной властью) и Конгрессом (властью законодательной).

В течение всего периода правления администрации Обамы она конфликтовала с Конгрессом по всем стратегическим вопросам. Достаточно вспомнить реформы системы медицинского страхования и миграционной политики. Но были и реформы в энергетике, экологическом законодательстве, в силовых структурах. Была "ядерная сделка" с Ираном. И по всем этим направлениям Конгресс упорно сопротивлялся новациям президента. Дело дошло до того, что Демократическая партия Обамы утратила большинство в обеих палатах; даже многие его однопартийцы в Конгрессе отказывались поддерживать его инициативы.

Однако Обама не ослаблял своего напора, продолжал гнуть свою линию и находил возможности, чтобы сломить сопротивление Конгресса. Но в конце концов, под самый занавес, он получил нокаутирующий удар: его вето на закон JASTA было преодолено обеими палатами почти единогласно. Вне зависимости от сути спорного закона, этот демарш законодателей является четким сигналом: эра Обамы закончена.

Главной чертой этой эры был раскол внутри американских элит. Собственно, он и лежал в основе противостояния Белого дома и Конгресса. Он же сделал возможным избрание Обамы главой государства и дал ему в руки рычаги управления, сочетающие прямое давление с искусным лавированием. Нынешнее единство Палаты представителей и Сената по вопросу о JASTA можно воспринимать как сигнал о том, что элиты преодолели раскол и готовы к новому консенсусу.

Второй принципиально важный момент — это смысл самого закона JASTA, который послужил базой для демонстрации единства американских политических элит. Смысл этот заключается отнюдь не в стремлении "наказать" Саудовскую Аравию, чье правительство якобы несет ответственность за теракты 11 сентября 2001 года. Тем более, что не существует ни одного юридического акта, который возлагал бы вину за эти атаки на Эр-Рияд.

Смысл JASTA — в распространении юрисдикции США на весь мир. Этот процесс уже начат в финансовой и экологической областях, в сфере "борьбы с коррупцией" (как ее понимает именно американское правосудие). В течение нескольких лет мир стал свидетелем того, как, в частности, французские и немецкие банки платили многомиллиардные штрафы, наложенные американскими судами за действия, совершенные вне пределов США. Поводом придраться был тот факт, что в своих расчетах банки использовали американские доллары. В США был инициирован и "дизельгейт" против концерна Volkswagen.

Теперь дело дошло до борьбы с терроризмом. JASTA, по сути, дает США право обвинять кого угодно на планете, включая суверенные государства, в поддержке терроризма — и, соответственно, судить обвиняемого по американским законам, выносить приговор и применять санкции. И не имеет значения, идет ли речь о Саудовской Аравии и событиях 11 сентября или о любом другом государстве, которое, по мнению разведки, СМИ, прокуратуры и других органов США, причастно к действиям, наносящим вред Америке, ее гражданам и корпорациям.

Конгресс почти единогласно проголосовал за этот закон — фактически за проведение в жизнь принципа исключительности США в мире. Именно об этой исключительности очень любит говорить Обама. Так что можно констатировать: Америка нашла платформу для единения с самой собой — идеологию и практику не просто мирового лидерства или даже господства, а исключительности, избранности. И в этом новом качестве США всерьез намерены играть роль мирового законодателя.

Почему же тогда Обама ветировал закон JASTA, который, казалось бы, служит идеальным практическим выражением его убеждений и чувств?

Пытаясь отговорить конгрессменов и сенаторов от принятия этого закона, президент указывал на возможность того, что нормы JASTA могут быть использованы против самих США гражданами других государств, пострадавшими от действий американской армии, спецслужб и т. п.

Спору нет, у афганцев, сирийцев, йеменцев, ливийцев, иракцев, как и у граждан многих других стран по всему миру есть более чем веские основания предъявлять иски к Америке. И для самих американцев это не секрет. Но у них уже есть механизмы защиты.

Так, США не признают юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), обоснованно опасаясь, что этот орган сможет привлекать к ответственности американских военных, обвиненных в преступлениях в других странах. Более того, существует закон, в соответствии с которым США имеют право силой вызволять своих граждан, задержанных по постановлениям МУС. И вряд ли приходится сомневаться в том, что нормы этого закона могут быть расширены, чтобы гарантировать подобную защиту тем американцам, которые будут обвинены любыми иностранными судами.

Поэтому опасения Обамы выглядят несколько преувеличенными. Можно уверенно утверждать: Америка своих никогда и никому не станет выдавать. Она ни под каким предлогом не признает даже теоретической возможности ответственности собственных граждан перед иностранными государствами и их судами.

Другое замечание президента по поводу JASTA, касающееся вероятного осложнения отношений США с союзниками, в частности, с той же пресловутой Саудовской Аравией, также представляется лишенным веских оснований. Дело в том, что после президентского вето в текст JASTA были внесены поправки, согласно которым американский суд может предоставить 180 дней правительству для улаживания подобных проблем. То есть возможности для внесудебного, политического решения остаются. В результате JASTA становится дополнительным рычагом для управления союзниками США со стороны Вашингтона: им предлагается либо быть паиньками и соглашаться на выгодные американцам политические сделки, либо — милости просим в суд!

Наконец, следует обратить самое пристальное внимание на более важные последствия закона JASTA. Если граждане США имеют право обращаться в американские суды с исками на иностранные государства, а граждане других государств могут искать защиты в своих судах против действий США, то по аналогии подобные действия могут быть предприняты кем угодно против кого угодно. А вот это уже по-настоящему страшно, поскольку ставит под сокрушительный удар всю систему международного права. JASTA, по сути, создает предпосылки для начала юридической войны всех против всех в планетарных масштабах. Это — хаос. Хаос, создаваемый США и которым США надеются управлять.

Это реальная угроза мировой стабильности, порожденная безответственным упоением американской элиты ощущением собственной мощи и исключительности. Поэтому одной из наиболее актуальных задач сегодня становится защита международной законности, норм международного права, недопущение его приватизации одним государством.


Кто заплатит за "Аль-Каиду"? Ищут крайнего
Темы США терроризм международное право
Комментарии
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Здоровье
Больные конечности: нет профилактики, зато есть ампутация Видео
Мокрые игры под присмотром взрослых
здорово
Мокрые игры под присмотром взрослых
Нино Черрути, который победил британцев
Красота
Нино Черрути, который победил британцев
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
JASTA: Америка превыше всего
Воспитание
Школы: Как преподавать Закон Божий?
Ближний Восток
За что сражаются сирийские курды?
Читательский топ
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Гиперзвуковое оружие: Никто не думает о последствиях
Сейчас читают
Вскрытие умерших станет обязательным?
Человеческий фактор
Вскрытие умерших станет обязательным? Видео 
Офицеры НАТО испугались Крыма
Мир
Офицеры НАТО испугались Крыма Видео 
JASTA: Америка превыше всего
США и Канада
JASTA: Америка превыше всего Видео 
16 шокирующих фактов о Церкви саентологии
Практика
16 шокирующих фактов о Церкви саентологии
Как распознать настоящую любовь?
Житейские истории
Как распознать настоящую любовь?


Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Наука и техника
В развалинах на Окинаве археологи нашли необычные артефакты
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
Происшествия
The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Ольга Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Оливер Стоун: Десятки миллионов убитых кричат США "Остановитесь!"
США и Канада
Оливер Стоун: Десятки миллионов убитых кричат США "Остановитесь!"
США и Канада
СМИ: Армия США не имеет права на звание лучшей в мире
Наследие
Страны демократии экспортируют геноцид
Дмитрий Нерсесов JASTA: Америка превыше всего Дмитрий Нерсесов Любовь Люлько Украина решила перекодировать Россию Любовь Люлько Инна Шейхатович "Двенадцатая ночь" на белорусской сцене Инна Шейхатович
Комментарии
Igor Volkov Школы: Как преподавать Закон Божий?
Ирина Подгайко Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
Igor Volkov Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
Igor Volkov Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
Igor Volkov Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
Igor Volkov Академики: Школьникам надо изучать Библию вместо "Войны и мира"
Stanislav Egorov Оппозицию бьют политические судороги
Владимир Каргополов Обама и Меркель возложили ответственность за Сирию на Россию
Руня Икрамова За жестокое изнасилование москвички задержаны пять гастарбайтеров
????? 000 Россия будет судить "Правый сектор"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?