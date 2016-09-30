JASTA: Америка превыше всего

Две палаты Конгресса США буквально смели вето президента Обамы на закон о преследовании спонсоров терроризма (Justice Against Sponsors of Terrorism Act, JASTA). Это решение выглядит весьма символично, давайте попробуем разобраться в некоторых его смыслах. Первое, что обращает на себя внимание — это обстоятельства, сопровождавшие решение законодателей.

Обама завершает свой второй президентский срок. Как мы знаем из классики кино, запоминается последняя фраза, последний жест. И с этой точки зрения президентство Обамы запомнится как период жесткого противостояния между Белым домом (исполнительной властью) и Конгрессом (властью законодательной).

В течение всего периода правления администрации Обамы она конфликтовала с Конгрессом по всем стратегическим вопросам. Достаточно вспомнить реформы системы медицинского страхования и миграционной политики. Но были и реформы в энергетике, экологическом законодательстве, в силовых структурах. Была "ядерная сделка" с Ираном. И по всем этим направлениям Конгресс упорно сопротивлялся новациям президента. Дело дошло до того, что Демократическая партия Обамы утратила большинство в обеих палатах; даже многие его однопартийцы в Конгрессе отказывались поддерживать его инициативы.

Однако Обама не ослаблял своего напора, продолжал гнуть свою линию и находил возможности, чтобы сломить сопротивление Конгресса. Но в конце концов, под самый занавес, он получил нокаутирующий удар: его вето на закон JASTA было преодолено обеими палатами почти единогласно. Вне зависимости от сути спорного закона, этот демарш законодателей является четким сигналом: эра Обамы закончена.

Главной чертой этой эры был раскол внутри американских элит. Собственно, он и лежал в основе противостояния Белого дома и Конгресса. Он же сделал возможным избрание Обамы главой государства и дал ему в руки рычаги управления, сочетающие прямое давление с искусным лавированием. Нынешнее единство Палаты представителей и Сената по вопросу о JASTA можно воспринимать как сигнал о том, что элиты преодолели раскол и готовы к новому консенсусу.

Второй принципиально важный момент — это смысл самого закона JASTA, который послужил базой для демонстрации единства американских политических элит. Смысл этот заключается отнюдь не в стремлении "наказать" Саудовскую Аравию, чье правительство якобы несет ответственность за теракты 11 сентября 2001 года. Тем более, что не существует ни одного юридического акта, который возлагал бы вину за эти атаки на Эр-Рияд.

Смысл JASTA — в распространении юрисдикции США на весь мир. Этот процесс уже начат в финансовой и экологической областях, в сфере "борьбы с коррупцией" (как ее понимает именно американское правосудие). В течение нескольких лет мир стал свидетелем того, как, в частности, французские и немецкие банки платили многомиллиардные штрафы, наложенные американскими судами за действия, совершенные вне пределов США. Поводом придраться был тот факт, что в своих расчетах банки использовали американские доллары. В США был инициирован и "дизельгейт" против концерна Volkswagen.

Теперь дело дошло до борьбы с терроризмом. JASTA, по сути, дает США право обвинять кого угодно на планете, включая суверенные государства, в поддержке терроризма — и, соответственно, судить обвиняемого по американским законам, выносить приговор и применять санкции. И не имеет значения, идет ли речь о Саудовской Аравии и событиях 11 сентября или о любом другом государстве, которое, по мнению разведки, СМИ, прокуратуры и других органов США, причастно к действиям, наносящим вред Америке, ее гражданам и корпорациям.

Конгресс почти единогласно проголосовал за этот закон — фактически за проведение в жизнь принципа исключительности США в мире. Именно об этой исключительности очень любит говорить Обама. Так что можно констатировать: Америка нашла платформу для единения с самой собой — идеологию и практику не просто мирового лидерства или даже господства, а исключительности, избранности. И в этом новом качестве США всерьез намерены играть роль мирового законодателя.

Почему же тогда Обама ветировал закон JASTA, который, казалось бы, служит идеальным практическим выражением его убеждений и чувств?

Пытаясь отговорить конгрессменов и сенаторов от принятия этого закона, президент указывал на возможность того, что нормы JASTA могут быть использованы против самих США гражданами других государств, пострадавшими от действий американской армии, спецслужб и т. п.

Спору нет, у афганцев, сирийцев, йеменцев, ливийцев, иракцев, как и у граждан многих других стран по всему миру есть более чем веские основания предъявлять иски к Америке. И для самих американцев это не секрет. Но у них уже есть механизмы защиты.

Так, США не признают юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), обоснованно опасаясь, что этот орган сможет привлекать к ответственности американских военных, обвиненных в преступлениях в других странах. Более того, существует закон, в соответствии с которым США имеют право силой вызволять своих граждан, задержанных по постановлениям МУС. И вряд ли приходится сомневаться в том, что нормы этого закона могут быть расширены, чтобы гарантировать подобную защиту тем американцам, которые будут обвинены любыми иностранными судами.

Поэтому опасения Обамы выглядят несколько преувеличенными. Можно уверенно утверждать: Америка своих никогда и никому не станет выдавать. Она ни под каким предлогом не признает даже теоретической возможности ответственности собственных граждан перед иностранными государствами и их судами.

Другое замечание президента по поводу JASTA, касающееся вероятного осложнения отношений США с союзниками, в частности, с той же пресловутой Саудовской Аравией, также представляется лишенным веских оснований. Дело в том, что после президентского вето в текст JASTA были внесены поправки, согласно которым американский суд может предоставить 180 дней правительству для улаживания подобных проблем. То есть возможности для внесудебного, политического решения остаются. В результате JASTA становится дополнительным рычагом для управления союзниками США со стороны Вашингтона: им предлагается либо быть паиньками и соглашаться на выгодные американцам политические сделки, либо — милости просим в суд!

Наконец, следует обратить самое пристальное внимание на более важные последствия закона JASTA. Если граждане США имеют право обращаться в американские суды с исками на иностранные государства, а граждане других государств могут искать защиты в своих судах против действий США, то по аналогии подобные действия могут быть предприняты кем угодно против кого угодно. А вот это уже по-настоящему страшно, поскольку ставит под сокрушительный удар всю систему международного права. JASTA, по сути, создает предпосылки для начала юридической войны всех против всех в планетарных масштабах. Это — хаос. Хаос, создаваемый США и которым США надеются управлять.

Это реальная угроза мировой стабильности, порожденная безответственным упоением американской элиты ощущением собственной мощи и исключительности. Поэтому одной из наиболее актуальных задач сегодня становится защита международной законности, норм международного права, недопущение его приватизации одним государством.