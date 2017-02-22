Констанин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада

Запад от грубого давления перешел к заигрыванию с Белоруссией, и это возымело действие. Непонятные дела и громкие заявления со стороны Лукашенко следуют одно за другим. О том, чем это вызвано и какой должна быть реакция России, побеседовали генеральный директор "Правды.Ру" Инна Новикова и член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Александр Лукашенко. Фото: Архив Pravda.Ru

Константин Федорович, что вы думаете по поводу того, что в Белоруссии открыли безвизовый въезд для граждан 80-ти государств, а затем обвинили Россию в нарушении международных договоров во время конфликта насчет пограничных постов.

Это попытка переложить проблему с больной головы на здоровую.

Но Лукашенко сделал весьма громкие заявления…

Кульминацией стала пресс-конференция Александра Григорьевича, она длилась семь часов. Он дал там волю чувствам. После этого, как это уже в традициях, в характере нашего соседа, он начал отыгрывать немножко назад. Прибыла даже делегация белорусов для того, чтобы улаживать разногласия. Стали готовить встречу между Путиным и Лукашенко, которая была заявлена на 9 февраля, но не состоялась, однако, возможно будет в перспективе, после работы правительственной группы.

К сожалению, Белоруссия давно не является катализатором интеграционных процессов. Интеграционные процессы ее интересуют только с точки зрения приобретения выгоды в экономических отношениях. Фактически заблокирована всякая работа по договору о Союзном государстве, который подписан в 1999 году.

Там записано, что мы должны были принять конституционный акт о Союзном государстве в России и в Белоруссии, провести прямые выборы в общесоюзный парламент. Причем не на мертворожденном принципе 1 плюс 1, а 75 депутатов от России и 28, если не ошибаюсь, от Белоруссии. Это тоже не соответствует реальной пропорции, но дает представление о том, что Россия гораздо больше Белоруссии. Это все было подписано Александром Григорьевичем в 1999-м, но он от этого отошел.

Сейчас он не вспоминает собственные слова о том, что мы готовы идти вплоть до объединения наших государств. Он отрицает, что он вообще это говорил, хотя я лично свидетель тому, что это правда. Лукашенко освоил линию поведения, которая мне очень напоминает Украину времен Кучмы, когда и нашим и вашим.

Он долго переживал, что его считают последним диктатором Европы, но в связи с тем, что сейчас Европе потребовались новые союзники, они стали работать с Белоруссией, а Белоруссия стала работать с ними. В результате, в тот момент, когда Россия испытывает давление со всех сторон, к нам поступают белорусские креветки или белорусские яблоки в количестве, в котором в Белоруссии их никогда не смогут вырастить, или белорусское мясо, которого на самом деле нет в таких количествах в Белоруссии.

Лукашенко пытается на этом заработать. Но это бы еще куда ни шло, потому что это по-человечески понятно. Белоруссия, в конце концов, ищет возможности. Но что мне не понятно в их позиции, это то, что Белоруссия никогда не поддерживает нас ни по одному конфликтному вопросу. Она не поддержала нас с Абхазией и Южной Осетией, в 2008 году. Хотя я лично знаю о том, что президент Лукашенко говорил представителям Абхазии и Южной Осетии до конфликта, мол, в отношении признания за Белоруссией дело не станет; надо только, чтобы Россия признала вас, и мы на следующий день признаем. А когда пришла пора признавать, оказалось, нет, Запад не велит.

Дальше — события на Украине. Александр Григорьевич пытался уйти каким-то образом от этих вопросов, но белорусские карты по-прежнему показывают Крым в составе Украины. Да и сам Лукашенко не раз говорил, как он и вся Белоруссия любят братскую Украину, как ей сочувствуют.

Лукашенко даже заговорил о том, что он будет защищать свою территорию с автоматом в руках, хотя никто не белорусскую территорию не посягает. И самое главное, что везде мы видим одно и то же: мы видим, что Александр Григорьевич демонстрирует все время, какой он самостоятельный за наш счет. Еще в 2014 году он издал указ, по которому вводил особую зону на нашей границе. И он об этом молчит.

Затем Лукашенко дал безвизовый въезд на пять дней гражданам 80-ти стран через Белоруссию. Но у нас нет границы между Белоруссией и Россией. Значит, недоброжелатели наши, если захотят попасть в Россию, прилетают в Минск, садятся в машину и едут в Россию. И никакого контроля нет!

Поэтому директор Федеральной службы безопасности издал распоряжение, по которому вводится пограничный контроль не для русских и белорусов, не для граждан России и Белоруссии, а для граждан третьих стран. Для них и создаются эти пограничные зоны. И сразу Лукашенко в крик: вы нарушаете, и все такое прочее.

Когда он разрешал демонстративно вот этим 80-ти государствам въезжать в Белоруссию, он не знал о том, что у нас есть Союзное государство и отсутствуют границы? Он не знал, какая будет реакция? Но он же, слава Богу, в президентах не один десяток лет. Это было очевидное желание поиграть на этих страстях.

Опять ларчик очень просто открывается. Беларусь в прошлом году отказалась платить цену за газ. На сегодняшний день она должна свыше 500 миллионов долларов за поставленный уже Россией газ. И отказывается платить. При этом какие-то очень странные расчеты приводит, по которым они нам ничего не должны, напротив, еще и мы им должны.

Россия ограничила поставки нефти в Белоруссию на полмиллиона тонн. Почему мы поставляем нефть в Белоруссию? Ну, она нужна Белоруссии, понятно. Но мы поставляем им с лихвой не только на внутренние нужды, но и, благодаря переработке на белорусских предприятиях, они этой нефтью или нефтепродуктами торгуют.

У нас есть договоренность о том, что они имеют излишек нефти по нашим внутренним ценам, а за это должны с нами делиться 50 на 50, но они этого не делают. Они кладут прибыль в карман. И вот, когда эта вся история начиналась в начале 2015 года, тогда по-иному выглядела международная обстановка.

Я думаю, что белорусское руководство решило, что придет Хиллари Клинтон, России будет не до разногласий с Белоруссией, она будет на все согласна, лишь бы числить Минск в союзниках. Поэтому они начали эту кампанию. Но сейчас оказалось, что Белоруссия не настолько востребована в интересах Трампа или еще кого-то, чтобы он из этого делал фетиш. Поэтому начались другие странные жесты вроде того, что мы сейчас обсуждали, с безвизовым режимом. Или выдача российского блогера в Азербайджан — это же до смешного доходит.

На уровне дипломатических обсуждений, когда мы говорим "вы что же делаете?", белорусы сказали, мол, мы можем и не выдавать Лапшина Азербайджану, если вы так этого не хотите, но вот у нас долг за газ, может, вы его спишете? Идет разговор о судьбе конкретного человека, а в качестве условия они говорят: спишите 500 миллионов долларов.

В одном давнем интервью Лукашенко прямо сказал: сколько вы нам заплатите за нашу дружбу?

И такой разговор идет все время. Уже поросла бородой история о проекте российской авиабазы в Белоруссии. В Белоруссии есть два российских объекта, мы за них с лихвой отвечаем экономической поддержкой республики. Ведь натовские самолеты там постоянно появляются, уже войска натовские высаживают в соседней Литве. Недавно, кстати, прибыла первая натовская бригада в полном составе. И министр обороны ФРГ госпожа Урсула фон дер Ляйен разглагольствовала в Вильнюсе по поводу защиты исконных литовских территорий. Когда разговор шел об авиабазе, сначала президент Лукашенко сделал вид или на самом деле был согласен, а потом развил теорию, что не нужна никакая российская авиабаза, а нужно просто подарить Белоруссии 20 истребителей, потому что наши летчики такие хорошие, что и у вас таких нет.

Только летать не на чем…

Да, но вот я только хотел бы знать, с чего это они такие хорошие? Они что, участвуют вместе с нами в операции в Сирии? Нет, они от этого удержались, их никто не просил, но они и не набивались. Они там практику не проходят. Белорусские власти вообще все время в сторонке, а порой даже и на стороне противника.

Когда у нас был обостренный период с Турцией, президент Лукашенко счел возможным поехать на заседание Организации исламского сотрудничества в Стамбул и там выступал торжественно. Конечно, именно такое исламское государство, как Беларусь, там все ждали, и вот именно ему там надо было именно в этот момент в Стамбуле оказаться!

Это очень странный союз, если союзнику нельзя доверять. Посмотрите на западную солидарность. При всех обстоятельствах, какими бы ни были независимыми друг от друга США и Великобритания, последняя везде, как младший партнер, следует в фарватере Соединенных Штатов, потому что это союз. А здесь что за союз? При первом же испытании союзник моментально поворачивается к тебе спиной. Это гораздо серьезнее, чем белорусские креветки…

Беседовала Инна Новикова

Подготовил к публикации Юрий Кондратьев

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