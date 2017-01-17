Евросоюз в шоке и ждет конца

Европа находится в шоке после заявлений Трампа о том, что Германия использует ЕС в своих интересах, что политика Меркель в отношении беженцев была ошибочной, что НАТО — это устаревшая организация, а Brexit — великий шаг. Трамп пригрозил ввести протекционистские меры против немецких производителей автомобилей. И это означает конец эпохи глобализации. Как будет себя чувствовать в новом мире Европа?

Реакция Европы на заявления Трампа

Избранный президент Дональд Трамп в интервью европейским газетам 15 декабря сделал заявления, которые не понравились европейским неолибералам. "Многие полагали, что Дональд Трамп после своего избрания успокоится, но они забыли, что популист может захотеть реализовать свою программу. Это провокация, это объявление войны Европе", — сказал кандидат на президентских выборах от социалистов, бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс. Президент Франсуа Олланд заметил, что Франция готова продолжать евроатлантическое сотрудничество, но "не надо нам давать советов извне". Французские газеты отмечают, что заявления Трампа, направленные на дискредитацию Евросоюза, говорят не о силе США, а о слабости Евросоюза.

Канцлер Германии Ангела Меркель не захотела делать осуждающих заявлений, предупредила лишь, что теперь "наша судьба в наших руках". Президент Европарламента Мартин Шульц (СДПГ) назвал формулировки президента США "неимоверно дезорганизующими". Политики из других стран Евросоюза дистанцировались от оценки заявлений Трампа, они безропотно ждут начала конца, связанного с концом эпохи глобализации — утопии, которая, как и коммунизм, не выдержала проверки временем. Немногие из членов Евросоюза выживут при развале этого мира. Но сочувствия к ним не испытываешь: бумеранг, направленный в сторону России, вернулся.

Как погибла империя глобалистов

Обама написал в "Твиттер", что победа Трампа не конец света, солнце все равно завтра встанет на востоке. Согласимся, но встанет оно для совершенно другого мира. Дата 20 января — день инаугурации Дональда Трампа в Белом доме - будет отмечена в учебниках как начало новой эпохи на Земле. Это будет эпоха возврата к национально ориентированным государствам, которые начали уничтожать Рейган и Тэтчер в конце 70-х - начале 80-х годов. Империя "унисекс" обрела силу при Билле Клинтоне в 1996 году и имела три постулата: повышение потребления, политическая корректность (толерантность) и обязанность защищать (разрушать страны с другой идеологией под лозунгом продвижения демократии).

Опорой системы являлся космополит, который был призван обеспечивать рост экономики за счет роста потребления. "Бери кредиты — потребляй больше" — это лозунг эпохи глобализма. Под это была внедрена экономическая модель печатания денег под выдачу кредитов. Сформировался класс спекулянтов долговыми ценными бумагами, а также так называемыми "фьючерсами", то есть еще не произведенными товарами. Например, в США сегодня 85 процентов экономики — это финансовый сектор. Реальный сектор производства переместился в экономики с меньшими издержками производства, поставив в сложное положение население "золотого миллиарда". Для купирования недовольства насаждалась идеология толерантности. Одновременно формировалось мировое правительство на основе англосаксонского братства. Одним из последних актов этого мира "унисекс" было узаконивание воспитания ребенка в однополых браках и туалетов для трансгендеров.

Политически глобалисты почувствовали силу после победы в Югославии. Демократия стала экспортироваться, как если бы это был гамбургер из "Макдоналдса", без размышлений о последствиях, потому что при переделе рынков доходы гегемонов росли как на дрожжах. А если кто-то не хотел демократизироваться, то бомбили и сажали своих марионеток. Идеология исключительности заменила Западу религию. И все было бы хорошо, но в 2008 году треснула неолиберальная экономическая модель — модель роста фиктивных доходов. Рухнул ипотечный сектор в США, банки разорялись по всему миру. С этого года потребители перестали потреблять и в странах "золотого миллиарда", и в завоеванных государствах. В последних - по причине того, что они так не смогли оправиться от экспорта "демократии", а в развитых экономиках — потому что напечатанные деньги даже под нулевые проценты нечем стало отдавать.

Рабочие места утекали в Азию и Латинскую Америку, социальные программы стали сворачиваться из-за большого долгового бремени государства, доходы перераспределялись в пользу элит, а накопления населения стали приберегаться на черный день. Соответственно, снизились доходы компаний, они стали уходить от налогообложения в офшоры. В результате создался замкнутый порочный круг: нищают население, предприятия, компании, государство, население. К этому добавились большие проблемы по обеспечению безопасности от исламистской угрозы - издержки политики толерантности и политкорректности.

Россия и Европа в новом мире

Обрушение экономических основ вызвало у глобалистов желание все списать на внешнего врага. Он был найден в лице России, которую попытались задушить санкциями. Почему не был наказан Китай? Очень просто — он создал независимую экономику и вырос до уровня экономики США. Он имеет на руках триллионы долларов американских долгов и может в один момент обрушить экономику США. Но оказалось, что экономика России тоже не лыком шита. Это экономика без долгового бремени, она способна мобилизовываться, то же касается и финансовой системы. Рубль был вовремя отпущен в свободное плавание, а население терпеливо выдержало трудности. Не сломав Россию санкциями, глобалисты потерпели поражение в Сирии, прежде всего, потому, что морально оказались слабее крепкого консолидированного национального государства.

Деньги решают многое, но не все. Будет ли этот урок на этот раз усвоен на Западе? Россия - это модель государства будущего с учетом, конечно, перемен в неолиберальной экономической модели, а они будут с учетом мировых тенденций. Отныне будет сделан упор на реальный сектор экономики (в России это 90 процентов) и на двусторонние отношения. Евросоюз в том виде, который есть, перестанет существовать. Многие страны Европы из этого кризиса выйдут ослабленными. Что ж, им придется искать новые национальные идеи, и это не будут идеи ненависти к России.