Трамп не будет ссориться с бензоколонкой

Саудовская Аравия "с оптимизмом" ожидает прихода к власти нового президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель Аль-Джубейр. Его слова многими были восприняты скептически, ведь еще совсем недавно Эр-Рияд громко возмущался намерением Трампа запретить въезд в Америку для мусульман. На этом основании саудовские СМИ изображали его победу чуть ли не как наихудший для арабов итог американской президентской кампании. Откуда у Аль-Джубейра вдруг взялся "оптимизм"?

Фото: Архив Pravda.Ru

Ответ прост — от безысходности. Или, если угодно, от безальтернативности. Ведь США были и остаются самым важным, определяющим фактором саудовской политики, саудовской стратегии. И кто бы ни занимал Белый дом, Эр-Рияд будет вынужден жить и действовать в соответствии с генеральной линией "Вашингтонского обкома".

Трамп для Саудовской Аравии — это данность, с которой нужно мириться и жить. И делать это лучше, конечно, вооружившись "оптимизмом", не тратя силы и время на бесполезные сетования. С этой точки зрения позиция Аль-Джубейра выглядит вполне практичной и прагматичной. И этим она выгодно отличается от того нытья, которое несется из европейских столиц. Если же присмотреться повнимательнее, то приход Трампа выглядит для правящих в королевстве сил очень и очень большой удачей.

Начать с того, что его предшественник Барак Обама умудрился довести американо-саудовские отношения до самого плохого состояния за многие десятилетия. Последние месяцы его правления были отмечены глубочайшей обидой саудитов и их арабских соседей-соратников по Совету сотрудничества Залива на слова Обамы, назвавшего их "безбилетниками", желающими "за чужой счет" и "чужими руками" обеспечивать свою безопасность. На фоне такого оскорбления призывы Трампа закрыть Америку для мусульман выглядели, конечно, вызывающе, но он озвучивал их, будучи еще кандидатом, а кандидатам многое позволено.

Для Трампа "безбилетники" — это прежде всего европейские члены НАТО, которые до сих пор отказываются нести свою долю финансовой ответственности за состояние их союза. Америка, готовящаяся "вновь стать великой", не намерена бесконечно платить за безопасность Европы из своего кармана; европейцев пора заставить раскошелиться, — думается, эта логика вызвала не одну злорадную улыбку на лицах арабских шейхов…

Откуда взялись обамовские арабы-"безбилетники"? Этот образ возник в условиях, когда администрация США заявила о смене стратегических приоритетов: если весь период после Второй мировой войны в фокусе американских интересов находился Ближний Восток, то теперь центр внимания переместился в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР). В соответствии с этим Вашингтон начал постепенно снимать с себя ответственность за обеспечение ближневосточной стабильности и безопасности и перекладывать ее на плечи региональных держав.

Этот курс был начат еще до Обамы, при Буше-младшем. Но на долю Обамы выпала "честь" сделать решительный шаг: заключить "ядерную сделку" с Ираном. Напомним, что суть ее в том, что Иран дает гарантии отказа от стремления обзавестись атомным оружием, ставит свою атомную программу под международный контроль, в ответ на что мировое сообщество снимает с Исламской республики финансово-экономические санкции.

Для арабов, прежде всего для Саудовской Аравии эта сделка выглядит как предательство со стороны США. Ибо снятие санкций с Тегерана означает рост иранского потенциала и военной мощи, которая, как небезосновательно полагают в Эр-Рияде, представляет угрозу стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом. В этих условиях саудиты хотели бы рассчитывать на адекватные гарантии со стороны США — в надежде, что сохранение баланса региональных сил является приоритетом для Вашингтона. Но никаких гарантий от Обамы они не получили. Напротив, этим "безбилетникам" уходящий президент посоветовал самостоятельно заняться решением их проблем с Ираном, установив с ним нечто вроде "холодного мира".

На этом фоне Трамп выглядит в глазах арабов буквально как спаситель: он неоднократно заявлял, что, оказавшись в Овальном кабинете, отменит "ядерную сделку". Это, как наверняка думают в Эр-Рияде, приведет к острому кризису в Заливе, что заставит США вернуться в регион в качестве противовеса иранской мощи и, соответственно, друга арабов.

Однако эти соображения пока не выходят за рамки теорий и прогнозов. Для оптимизма их недостаточно. И тем не менее Аль-Джубейр вряд ли лукавит: у него есть не только надежды на Трампа, но и более реальные основания смотреть в будущее с уверенностью. Речь идет о возвращении в регион Великобритании.

На фоне Брексита Лондон развернул активное наступление в Персидском заливе, где британский лев господствовал на протяжении пары столетий и откуда британские войска ушли только в 1970-х годах прошлого века. Именно в тот период и именно из рук Британии получили независимость Кувейт и Оман, Бахрейн и Катар, а также Объединенные арабские эмираты. Уходя отсюда, Лондон как бы "сдал дежурство" по региону Вашингтону. Теперь, вероятно, наступает момент обратной передачи полномочий "смотрящего".

Британский премьер Тереза Мэй уже поучаствовала в совещании Совета сотрудничества арабских государств персидского залива (ССАГПЗ) на высшем уровне, причем, как было подчеркнуто, не в качестве почетного гостя, а в качестве важнейшего партнера и союзника. В Заливе идет создание новых военных баз для британского флота. И есть все основания полагать, что Лондон заменит или существенно дополнит Вашингтон и в такой чувствительной сфере, как поставки оружия для местных арабских монархий.

Таким образом, арабам Залива и Саудовской Аравии, в частности, будет на кого положиться в деле поддержания баланса сил и обеспечения безопасности перед лицом роста иранского потенциала — если не на Америку Дональда Трампа, то на "постбрекситовскую" Британию. А это вполне веские основания для оптимизма: на горизонте отчетливо проявляются возможности игры на американо-британских противоречиях.

Нельзя не отметить, что данная перспектива открывает новые возможности и для российской стратегии в регионе. Тут уместно вспомнить, что граница между Ираном и арабским миром была прочерчена еще в XIX веке британскими и российскими офицерами. Так что российское присутствие в Персидском заливе имеет весьма давнюю историю. И было бы абсолютно логично, если бы на фоне активной и успешной стратегии в Сирии Россия проявила интерес к процессам формирования новых балансов сил в Заливе.

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