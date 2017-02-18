Уроки Афганистана: там ковалась победа в Сирии

Прошло уже 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. "Правда.Ру" побывала в гостях у полковника легендарного подразделения "Вымпел", который был в составе отряда "Каскад-4", прошел Афганистан, стал востоковедом и все эти годы занимался этой страной.

Фото из архива Pravda.Ru

Статс-секретарь ассоциации группы "Вымпел" Николай Похиленко рассказал не только много эксклюзивного о событиях той афганской войны, но и о том, что происходило потом и происходит сейчас. Как было на самом деле в Афганистане? Какую роль сыграли наши войска? Как те события связаны с нынешними? Как этот опыт можно использовать сейчас?…

Николай Петрович, разговор по Афганистану начнем с апреля 1978 года?

Правомернее будет все-таки начать с 1969 года. Я расскажу про те вопросы, которые до сих пор еще не освещались, не были учтены, не замечались или как-то стыдливо умалчивались. Некоторые данные и фамилии, может быть, прозвучат в СМИ впервые. С моей точки зрения, это необходимо сделать для понимания ситуации, в которой мы оказались сейчас, в том числе применительно к Сирии. Так вот: возвращаемся в далекий 1969 год.

Тогда с помощью сотрудников Центрального разведывательного управления США и Пакистанской военной разведки в Кабуле создается исламистская реакционная организация под названием "Мусульманская молодежь". Ее лидерами становятся студент Кабульского инженерного факультета Гульбеддин Хекматияр, а также богословы Раббани и Сайяф. Эти три лидера впоследствии организуют исламские партии, которые будут готовить моджахедов и исламистов, бороться вначале с теми, кто пришел к власти в ходе Саурской революции 1978 года, а затем и с ограниченным контингентом советских войск.

В 1973 году, уже не будучи премьер-министром, племянник Захир-шаха Дауд вместе с группой офицеров совершает бескровный государственный военный переворот. Дауд приходит к власти, сменив своего дядю на посту короля Афганистана. Он объявляет реформы, прежде всего это изменение конституции, смена определенных устоев, которые на протяжении многих веков были навязаны афганскому обществу.

Как только Дауд приходит к власти, на территории Пакистана, рядом с городом Пешаваром, появляются первые американские инструкторы, которые вместе с сотрудниками военной разведки Пакистана начинают готовить экстремистов. С 1973-го по 1975 год было подготовлено около 5000 экстремистов, которые в 1975 году подняли мятеж в Панджшерской долине. В результате исламисты контролировали 30 уездов из 185. Это были первые серьезные попытки исламистов подмять под себя Афганистан.

На политическую арену активно пробивается Народно-демократическая партия Афганистана. В 1978 году НДПА насчитывала около 20 тысяч членов. Около 1200 офицеров армии Афганистана стали членами НДПА. Дауд, понимая, что назревают серьезные перемены и власть ему не удержать, проконсультировавшись с послом США, арестовывает всех видных руководителей партии, включая Тараки — одного видных руководителей НДПА.

Начинаются волнения, молодежь выплескивается на улицы Кабула с требованием освободить их. Прогрессивно настроенные офицеры понимают, что дальше время тянуть нельзя. 27 апреля начальник ВВС и ПВО полковник Кадыр вводит бронетанковое подразделение в Кабул. Некоторые наши историки, политики, журналисты и т. д. — искажают исторические факты.

При входе бронетанковых колон в город Кабул их восторженно встречали тысячи афганцев с флагами. Многие потом скажут, что это была не революция, а очередной военный переворот. Это неправда. С 26 по 28 апреля 1978 года на территории Афганистана произошла национально-демократическая революция, основной движущей силой которой была прогрессивная молодежь, которая хотела жить лучше: выйти из средневековья, нищеты и забвения.

Для советского руководства эти события были неожиданными, но не отреагировать СССР не мог. Надо было или оказывать помощь пришедшей к власти партии НДПА, или же сдать Афганистан исламистам. Потому что Саурская революция апреля 1978 года в Афганистане всего на несколько месяцев упредила приход к власти исламистов. "Мусульманская молодежь" уже как раз готовилась к захвату власти в Афганистане. И для этого было все готово. Они хотели прийти к власти вооруженным путем — с помощью подготовленных в Пакистане исламистов.

Им кто-то помогал, финансировал это движение?

Безусловно. Деньги поступали по каналам Центрального разведывательного управления и пакистанской военной разведки.

Николай Петрович, в определенных кругах существует мнение, что ограниченный контингент советских войск, который был введен на территорию Афганистана, воевал с народом. Как было на самом деле?

До сих пор спорят: надо было убирать Амина, не надо было убирать Амина, правильно мы сделали, неправильно сделали... Это пустые разговоры и домыслы. Амин совершил роковую ошибку, приказав своему телохранителю задушить своего учителя и старшего товарища Нур Мохаммада Тараки, который был очень образованным человеком, историком, философом и поэтом уже преклонного возраста. И он очень понравился Брежневу.

Но Политбюро и Леонид Ильич долго очень колебались: вводить или не вводить ограниченный контингент, хотя было 20 обращений за военной помощью. Из них шесть раз за 100 дней своего правления просил оказать военную помощь сам Амин. Молодая власть понимала, что против них действует хорошо вооруженная и хорошо финансируемая оппозиция. Самостоятельно встать на ноги за такой короткий исторический промежуток невозможно. Нужна была внешняя поддержка.

Что в связи с этим происходило на международной политической арене? Как восприняли ввод войск в мире?

Опять же, с позиции псевдоспециалистов, мир осудил ввод ограниченного контингента в Афганистан. Это еще одна неправда. Осудили 104 государства Организации объединенных наций, но 70 государств нас поддержали. Обратите внимание, по резолюции об Украине — наших союзников совсем небольшое количество.

И конечно, надо учитывать, что еще до этих событий в самой стране и из соседних государств также очень активно действовали американцы. Посольская резидентура ЦРУ США в Кабуле 21-23 февраля организовывает антигосударственный мятеж. Они стянули в Кабул около 300 тысяч человек, которые пытались захватить комплекс правительственных зданий. И только благодаря решительным действиям руководства ограниченного контингента удалось рассечь протестующих и задержать зачинщиков.

Чем непосредственно вы занимались в Афганистане?

Отряды "Каскада" — первый, второй и третий — занимались прежде всего ликвидацией наиболее непримиримых бандглаварей, и к началу 1982 года подготовленные группы моджахедов были в основном ликвидированы. Перед отрядом "Каскад-4", в который приехал я, стояла уже совершенно иная задача: вступать в прямые контакты с бандглаварями и склонять их на сторону правительства Афганистана. Это же сейчас делают наши военные в Сирии. Отрадно видеть, что они используют те формы и методы, которые мы применяли в Афганистане.

Что было дальше? И как вы оцениваете события, которые происходили после вывода наших войск, у нас в перестройку — и дальше?

Объявленная политика национального примирения приносила свои плоды. Но вдоль границы Афганистана и Пакистана было развернуто 30 радиостанций ЦРУ и ЮСИА, которые вещали круглосуточно на языках пушту и дари. Их главная цель была дискредитировать политику национального примирения.

Но еще больший ущерб был нанесен Женевскими соглашениями, которые предписывали в течение года вывести наши войска из Афганистана. Более того, с 1 января 1992 года мы отказываемся от всяческой поддержки режима Наджибуллы: никаких поставок, ничего. Горбачевщина переросла в ельцинщину, и политика геополитического предательства набрала обороты.

Три года продержался Наджибулла на том ресурсе, который мы оставили. Хотя аналитики ЦРУ предрекали падение режима в течение двух недель, этого не произошло. Политика предательства коснулась не только Наджибуллы и его трагической судьбы, а всех лидеров стран — соратников Советского Союза. В 94-м добрались и до Наджиба. Ночью, нарушив все правила, пакистанский спецназ проник на территорию ооновского городка в Кандагаре, выкрал Наджибуллу и растерзал его на улице. Естественно, наши власти тогда на это никак не отреагировали.

Поэтому сейчас надо поблагодарить Путина, который не поддался ни на какие уговоры американцев и не предал Башара Асада. Я думаю, что в Сирии опыт, который мы получили в Афганистане, мы сейчас умело применяем. Во-первых, мы закрепили за собой право военных баз, что надо было сделать в обязательном порядке в Афганистане. Мы не должны были уйти оттуда поспешно, надо было остаться там, оказывать прежде всего морально-психологическую поддержку Наджибулле и тем, кто нам поверил; а таких там были миллионы. Нельзя было бросать этих людей под исламистов.

Во-вторых, опробованная тогда политика примирения национальных интересов сейчас очень активно применяется в Сирии. Ведь в Афганистане была проведена большая Лойя-джирга, на которой были представлены действительно все народы и национальности. Она приняла конституцию. Я думаю, что в Сирии события пойдут по этому же сценарию.

Будут выборы в парламент, где будут представлены все этнические группы, которые проживают на территории Сирии, ими будет принята новая конституция. И в соответствии с новой конституцией будет избран президент Сирии. А мы должны оказать этому процессу свою моральную, военную и политическую поддержку, не повторив ошибок, которые мы допустили в Афганистане.

Сейчас игиловцы на северных территориях Афганистана образуют — уже образовали — военные лагеря. Остатки этих исламистов будут переброшены по ранее привычным маршрутам — для того, чтобы вновь дестабилизировать наше южное подбрюшье, то есть бывшие советские республики Средней Азии. Исламский фундаментализм, основанный на невежестве (подчеркиваю, на невежестве к Корану, на невежестве к религии), может породить большое зло. И его надо вовремя остановить.

С помощью Александра Яковлева в сознание советского народа в середине 80-х годов был брошен тезис о том, что Афганистан — это прежде всего "груз -200"; затем, в 1987 году, что это война — несправедливая, носит захватнический характер, мы выполняем там неправильную миссию. И венцом этой лживой пропаганды стало выступление академика Сахарова в 1988 году на первом съезде народных депутатов.

Я уважаю Андрея Дмитриевича как ученого, он — действительно великий ученый, лауреат, но я думаю, что находясь в Нижнем Новгороде, он не знал, где и находится Афганистан. Выступая с трибуны съезда, обличая руководство Советского Союза в неверных решениях, рассказывая о том, что ограниченный контингент воюет с народом Афганистана, он говорил неправду. Это ложь, удобная тем политикам, которые пришли тогда к власти.

В 1980 году американское спецподразделение "Дельта" должно было осуществить спецоперацию в Иране, но из восьми вертолетов три попали в песчаную бурю. И дальнейшее выполнение задачи по освобождению заложников было признано нецелесообразным. Они вернулись на базу. Так вот, даже после неудачной операции президент США Картер встречал своих спецназовцев и говорил: вы — герои, молодцы. А когда Борис Всеволодович Громов вывел ограниченный контингент за речку, никто из тогдашнего руководства страны нас не встретил. Ни президент, ни даже его помощники.

И вот афганцы, опаленные войной, вернувшись в Союз, поняли, что со страной происходит что-то не то, пытались это остановить, восстановить права человеческие и т. д. Нам приписали сначала афганский синдром, что полная глупость. Говорили, что мы вернулись с искалеченной психикой, не понимая, что психика искалечена здесь: постоянной говорильней, уступками и откровенным предательством.

Советский солдат, выполняя интернациональный долг на территории Республики Афганистан, подарил многомиллионному советскому народу десять лет мирной и спокойной жизни. Вот чем мы там занимались. И благодаря этому десять лет наш народ жил мирной и спокойной жизнью.

За весь период войны в Афганистане, нарушив присягу, перешло на сторону врага только четверо военнослужащих. А хваленая американская армия за первые полгода боевых действий в Ираке насчитывала в своих рядах 8500 дезертиров. Мы там потеряли меньше 15 тысяч человек: 14 453. Да сейчас на Украине уже убитых больше!

Казалось бы, всё там понятно: государственный переворот, Бандера, фашизм, убийства и преследования… Но как сложно порой вырабатывать правильные политические решения и подходы. Уже три года идет война. А что же вы хотели по Афганистану? Вдумайтесь, насколько сложно и насколько ответственно принимать такие решения!

Поэтому обращаюсь к политическому руководству нашей страны: надо реабилитировать афганцев. Мы ничего не просим. Мы хотим, чтобы наш воинский подвиг был по достоинству оценен, чтобы в учебниках истории сказали правду об Афганской войне. А не написали несколько строк, что Советский Союз ввел войска по ошибке и воевал с мирным населением с многомиллионными жертвами. Это циничная и наглая ложь!

Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех шурави, кто побывал за речкой, с 28-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Спасибо вам, боевые друзья, за то, что вы честно выполнили свой воинский долг перед нашей великой Родиной и многонациональным народом. Живите долго, будьте счастливы. Мы обязательно с вами встретимся. Справедливость восторжествует. И славянский мир, который сейчас разобщен, обязательно будет вместе. Правда возьмет свое. С праздником, дорогие шурави! Будьте здоровы!

Беседовала Алена Миргородская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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