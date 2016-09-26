﻿Сергей Миронов: "Мы вернули людям тридцать миллиардов рублей"

В 78 субъектах Российской Федерации были открыты Центры защиты прав граждан. Они не только принимали и принимают обращения граждан по широкому кругу вопросов, но и оказывают конкретную помощь. Инициатором их создания стала партия "Справедливая Россия". О работе центров, действующих по всей стране, рассказал лидер партии Сергей Миронов.

﻿Сергей Миронов. Фото: Архив Pravda.Ru

— Для чего создавались ваши центры?

— Это абсолютно новая форма постоянной работы с населением: граждане могут обратиться в них по любым вопросам. Больше всего вопросов у россиян по ЖКХ, капитальному ремонту. За полтора года работы центры добились того, что управляющие компании сделали перерасчет и вернули людям 29,8 миллиардов рублей.

Центры защиты прав граждан не только помогают людям в конкретных ситуациях, мы просвещаем их в части действующего законодательства, прав. Помогаем, к примеру, в проведении собраний, избрании советов многоквартирных домов. А совет многоквартирного дома — это первичная ячейка гражданского общества.

Опираясь на юристов центров, люди получили возможность решать многие проблемы. Например, на вашем доме стоит антенна сотовой связи или висит какая-то реклама, если в подвале управляющая компания открыла что-то или просто разместила склад, деньги за все это должны получать не управляющие компании, а жители многоквартирного дома. Почему на практике этого не происходит? Потому что 90 процентов всех управляющих компаний в России работают незаконно, на основании сфальсифицированных протоколов общих собраний жильцов.

— Но действуют при этом открыто, даже сидят в ЖЭКах.

— Правильно. Но вот вы, например, проводили собрание в вашем доме, вы выбирали вашу управляющую компанию? Думаю, что ее никто не выбирал. До прошлого года управляющие компании вообще сами себя назначали. В прошлом году "Справедливая Россия" добилась того, что были внесены изменения в действующее законодательство, и сегодня протокол общего собрания жильцов многоквартирного дома — это официальный документ, за фальсификацию которого светит тюрьма. Прежде этого не было.

Цена вопроса о ЖКХ, чтобы вы понимали, триллионы рублей, которые вертятся в полутеневой сфере. Что делают управляющие компании, к примеру, с затратами на общедомовые нужды? Например, до 2013 года включали в них водоотведение, как будто в каждом подъезде есть кран, из которого круглые сутки течет вода. Или, допустим, с 15-го октября начнется отопительный сезон, в домах включат батареи. А когда люди получат платежные квитки, там будет стоять сумма за весь октябрь. 20 апреля батареи выключат, потому что на улице уже станет тепло. Но деньги посчитают за весь апрель. Думаете, это какие-то копейки? Мы недавно выиграли суд в Калининграде, где в 2015 году за половину октября и половину апреля с людей незаконно получили полтора миллиарда рублей. Они калининградцам будут возвращены, все управляющие компании делают перерасчет.

Всю эту работу кто-то у нас должен был начать — начала "Справедливая Россия", вовсе не ради пиара. И призываем всех — присоединяйтесь, будем всем миром решать проблемы, всем миром бороться с воровством, наводить порядок в такой сложной сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. И не только в сфере ЖКХ. Мы помогаем людям в вопросах, связанных с нашим здравоохранением. Помогаем многим пенсии пересчитать — оказалось, что многие их недополучают.

— Делай добрые дела, и будут люди брать пример, тоже делать добрые дела?

— Когда мне говорят, мол, ты же не можешь всем помочь, я отвечаю: "Как законодатель я должен принимать законы, помогая, как юристы говорят, неопределенному кругу лиц, то есть всем". Если я вижу, что могу помочь одному конкретному человеку, я обязательно помогаю. Мне нравится одна притча: мальчик маленький после шторма идет по берегу моря, на который выбросило миллионы морских звезд. Мальчик идет и по одной кидает звезды обратно в море. Навстречу ему — взрослый, обремененный опытом мужчина. "Мальчик, какой ты наивный! Звезд на берегу миллионы, всем ты все равно не поможешь," — говорит он. А мальчик поднял очередную звездочку, бросил в море и ответил: "Ну, этой-то я помог!"