Виталий Третьяков: Антиалкогольные кампании надо отменить

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова в авторской видеопередаче "Необычная неделя" поинтересовалась мнением декана Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталия Третьякова о том, как можно было бы окончательно решить в стране уже набившую всем оскомину тему "Боярышника".

— Для меня это вообще какая-то феноменальная история — какой-то концентрат для ванн стал причиной смерти десятков человек. Ищут виновных, вводят запрет на продажу средств для мытья окон в хозяйственных магазинах. В стране какая-то паника была. Что это вообще за ситуация, когда в XXI веке гражданам приходится объяснять, что не стоит пить яд?

— Давайте начнем с того, что наши граждане ничем не хуже граждан других стран. Это первое. В этой проблеме слились очень много других проблем. Если исходить из того, что наши граждане такие невежественные и им все равно, что пить, тогда, значит, всегда так будет. К этой проблеме вообще надо подходить с другого конца. Первое — отменить всякие дурацкие антиалкогольные кампании.

Мы только сейчас фактически стали выращивать виноградники, вино свое стали создавать. Говорят, что самая дешевая водка стоит то ли 100, то ли 200 рублей. Я очень люблю водку, как русский человек, под грибочки, под огурчики, под селедку, под кильку, под солянку. Но я такую водку не покупаю. Хотя знаю, что и за 1000 рублей, и за 200 рублей, скорее всего, продается примерно одно и то же, но не провожу на себе такие эксперименты. Итак, у нас есть средние, минимальные зарплаты, корзины и т. д. Так вы рассчитайте, сколько должна стоить водка (а это, между прочим, наш национальный алкогольный напиток - северный климат и т. д.), чтобы минимум людей вынуждены были использовать всякие суррогаты. Не считайте, какая должна быть прибыль у производящих алкоголь компаний. Если вы приезжаете в страну, производящую вино: Францию, Италию, Австрию, — вы видите, что там в магазине стоит вино и по 1000 евро, и по три евро, и довольно приличное вино. Минимальные зарплаты, извините, у нас мизерные, даже смешно сказать, какие. Это первое.

Второе. Либеральные ценности, правила Евросоюза, который сам сейчас рушится под тяжестью того, что с помощью их правил построил. Нам навязали мораторий на смертную казнь как исключительную меру наказания. Это неправильно, и мы с этим постоянно сталкиваемся.

Я давно уже предлагал пересмотреть это, причем на конкретном примере. В конце 1990-х — начале 2000-х гигантские обороты в стране набрали наркомания, торговля наркотиками. У меня большая статья в "Российской газете" по этому поводу вышла, в которой я написал, что наркотиками всю страну снабжает не один человек, в регионах выстроена целая сеть наркоторговцев. Соответственно, те, кто поставляет наркотики, — это организаторы. Вы сами же пишите, что это ведет к массовому уничтожению населения, что тысячи человек умирают каждодневно, теряют здоровье. Следовательно, говорил я, это аналог оружия массового уничтожения. Приравняйте систему распространения наркотиков к оружию массового уничтожения с соответствующим наказанием. Если ты используешь оружие, если ты распылил ядовитое вещество сознательно, тебя на 25 лет законопатят. А если ты распространял наркотик, тебе, в зависимости от того, первый раз, не первый, дадут три-четыре-пять лет. Это первое.

Второе. А почему, собственно, 25 лет? Человек уничтожает других людей, и какое мне дело до того, действует он сознательно или бездумно? Может, он бездумно будет до конца жизни уничтожать других. И что, я должен это терпеть? Если он уничтожает других — его нужно самого уничтожить. Поэтому верните смертную казнь.

Сейчас почти каждый день в сети обсуждают автопроисшествия. Наехали на детей, наехали на женщину, наехали на людей на остановке — каждый день практически. Дальше все это как-то разбирается: этот не виноват, у этого что-то отказало, тот убежал, этой дали отсрочку на 14 лет, потому что у нее дети. Но ведь по факту это убийство! Автомобиль (это даже записано в Правилах дорожного движения) — средство повышенной опасности. Все равно что оружие в твоих руках. Раз это приняло массовый характер и людей с помощью автомобилей уничтожают пачками, надо за это карать. Не так как сейчас — раздавил всех, кто стоял на остановке, потом отсидел пять лет и вышел на свободу, а по-другому, если больше двух человек погибших — расстрел.

Возвращаемся к "Боярышнику". Погибли десятки человек. Пусть, видимо, не лучших граждан нашей страны, коль скоро они этот "Боярышник" употребляли внутрь. Хотя утверждать, что они были худшие, неэтично. Задержали человека, который решил на этом заработать. Вы считаете, что несправедливо этого человека казнить? А я считаю, что справедливо. И уверяю, что произойди это один раз, два раза, три раза, и число таких случаев резко снизится, так же как число наездов на людей на тротуарах, пешеходных переходах и многое-многое другое.

Моя позиция предельно однозначная — смертная казнь за такого рода деяния, за преступления с массовыми жертвами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов