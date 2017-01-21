Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Общество » Практика
Семья Наследие Практика День в истории
Автор Редакция рубрики "Общество"

Виталий Третьяков: Антиалкогольные кампании надо отменить

Общество » Практика » Как отстоять права

Главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова в авторской видеопередаче "Необычная неделя" поинтересовалась мнением декана Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталия Третьякова о том, как можно было бы окончательно решить в стране уже набившую всем оскомину тему "Боярышника".

Виталий Третьяков: Антиалкогольные кампании надо отменить

— Для меня это вообще какая-то феноменальная история — какой-то концентрат для ванн стал причиной смерти десятков человек. Ищут виновных, вводят запрет на продажу средств для мытья окон в хозяйственных магазинах. В стране какая-то паника была. Что это вообще за ситуация, когда в XXI веке гражданам приходится объяснять, что не стоит пить яд?

— Давайте начнем с того, что наши граждане ничем не хуже граждан других стран. Это первое. В этой проблеме слились очень много других проблем. Если исходить из того, что наши граждане такие невежественные и им все равно, что пить, тогда, значит, всегда так будет. К этой проблеме вообще надо подходить с другого конца. Первое — отменить всякие дурацкие антиалкогольные кампании.

Мы только сейчас фактически стали выращивать виноградники, вино свое стали создавать. Говорят, что самая дешевая водка стоит то ли 100, то ли 200 рублей. Я очень люблю водку, как русский человек, под грибочки, под огурчики, под селедку, под кильку, под солянку. Но я такую водку не покупаю. Хотя знаю, что и за 1000 рублей, и за 200 рублей, скорее всего, продается примерно одно и то же, но не провожу на себе такие эксперименты. Итак, у нас есть средние, минимальные зарплаты, корзины и т. д. Так вы рассчитайте, сколько должна стоить водка (а это, между прочим, наш национальный алкогольный напиток - северный климат и т. д.), чтобы минимум людей вынуждены были использовать всякие суррогаты. Не считайте, какая должна быть прибыль у производящих алкоголь компаний. Если вы приезжаете в страну, производящую вино: Францию, Италию, Австрию, — вы видите, что там в магазине стоит вино и по 1000 евро, и по три евро, и довольно приличное вино. Минимальные зарплаты, извините, у нас мизерные, даже смешно сказать, какие. Это первое.

Второе. Либеральные ценности, правила Евросоюза, который сам сейчас рушится под тяжестью того, что с помощью их правил построил. Нам навязали мораторий на смертную казнь как исключительную меру наказания. Это неправильно, и мы с этим постоянно сталкиваемся.

Я давно уже предлагал пересмотреть это, причем на конкретном примере. В конце 1990-х — начале 2000-х гигантские обороты в стране набрали наркомания, торговля наркотиками. У меня большая статья в "Российской газете" по этому поводу вышла, в которой я написал, что наркотиками всю страну снабжает не один человек, в регионах выстроена целая сеть наркоторговцев. Соответственно, те, кто поставляет наркотики, — это организаторы. Вы сами же пишите, что это ведет к массовому уничтожению населения, что тысячи человек умирают каждодневно, теряют здоровье. Следовательно, говорил я, это аналог оружия массового уничтожения. Приравняйте систему распространения наркотиков к оружию массового уничтожения с соответствующим наказанием. Если ты используешь оружие, если ты распылил ядовитое вещество сознательно, тебя на 25 лет законопатят. А если ты распространял наркотик, тебе, в зависимости от того, первый раз, не первый, дадут три-четыре-пять лет. Это первое.

Второе. А почему, собственно, 25 лет? Человек уничтожает других людей, и какое мне дело до того, действует он сознательно или бездумно? Может, он бездумно будет до конца жизни уничтожать других. И что, я должен это терпеть? Если он уничтожает других — его нужно самого уничтожить. Поэтому верните смертную казнь.

Сейчас почти каждый день в сети обсуждают автопроисшествия. Наехали на детей, наехали на женщину, наехали на людей на остановке — каждый день практически. Дальше все это как-то разбирается: этот не виноват, у этого что-то отказало, тот убежал, этой дали отсрочку на 14 лет, потому что у нее дети. Но ведь по факту это убийство! Автомобиль (это даже записано в Правилах дорожного движения) — средство повышенной опасности. Все равно что оружие в твоих руках. Раз это приняло массовый характер и людей с помощью автомобилей уничтожают пачками, надо за это карать. Не так как сейчас — раздавил всех, кто стоял на остановке, потом отсидел пять лет и вышел на свободу, а по-другому, если больше двух человек погибших — расстрел.

Возвращаемся к "Боярышнику". Погибли десятки человек. Пусть, видимо, не лучших граждан нашей страны, коль скоро они этот "Боярышник" употребляли внутрь. Хотя утверждать, что они были худшие, неэтично. Задержали человека, который решил на этом заработать. Вы считаете, что несправедливо этого человека казнить? А я считаю, что справедливо. И уверяю, что произойди это один раз, два раза, три раза, и число таких случаев резко снизится, так же как число наездов на людей на тротуарах, пешеходных переходах и многое-многое другое.

Моя позиция предельно однозначная — смертная казнь за такого рода деяния, за преступления с массовыми жертвами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Сергей Валентинов

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Пирог к завтраку
Рецепты
Пирог к завтраку
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Красота
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Виталий Третьяков: Антиалкогольные кампании надо отменить
США и Канада
Дарья Митина: Трамп ничего не изменит
Изобретения
Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи
Читательский топ
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"
Биологи назвали простой способ увеличить продолжительность жизни
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Сейчас читают
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Мир
Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией Видео 
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса"
Изобретения
﻿В США начали продавать "iPhone последнего шанса" Видео 
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался Видео 
Люди и государства живут теперь в долгах
Кошелек
Люди и государства живут теперь в долгах Видео 
Как скажутся российско-турецкие парадоксы на переговорах в Астане
Ближний Восток
Как скажутся российско-турецкие парадоксы на переговорах в Астане Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался

В этом году "Голубой огонек" оказался как никогда неинтересным. Шутки были плоскими, звезды эстрады пели под фонограмму, и было понятно, что им это никакого удовольствия не доставляет, равно как и зрителям. Скандал вокруг "Голубого огонька", вышедшего на Первом канале, Pravda.Ru обсудила с блогером из Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Украина
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
США и Канада
Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"
Здоровье
Биологи назвали простой способ увеличить продолжительность жизни
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"

Антон Цветков уверен, что Исаакиевский собор должен быть передан Русской Православной Церкви, так как является ее неотъемлемой частью.

Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Происшествия
В Челябинске больница отказалась принять ветерана войны: женщина умерла
Здоровье
Ученые предскажут смерть от Эболы

Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.

Ученые предскажут смерть от Эболы
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Наука и техника
Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Прибалтика
Кремль назвал источник истеричной русофобии в Прибалтике
Фархат Измайлов Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи Фархат Измайлов Любовь Степушова Кто сорвет инаугурацию Трампа Любовь Степушова Юрий Носовский "Дас ист фантастиш": Бундесвер взывает к голубым Юрий Носовский
Комментарии
Google_105500693393898642445 Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
vkontakte_378129471 Жительница Рязанской области рассказала, что вместо опухоли ей вырезали почку
Иван Марков(Mail.Ru) Комсомольские медсестры потеряли работу из-за шального видео
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Западные СМИ в шоке от "зловещей" речи Трампа
Георгий Налибов Пламен Пасков: Против кого подняли "Щит Евфрата"
Ruslan Zamilov Западные СМИ в шоке от "зловещей" речи Трампа
Георгий Налибов За что сражаются сирийские курды?
Георгий Налибов Глава минтруда рассказал о снижении пенсий
Георгий Налибов Западные СМИ в шоке от "зловещей" речи Трампа
Виктор Гольдмахер МИД России сообщил о Майдане в Венесуэле
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?