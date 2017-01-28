Кремль раскрыл подробности будущего разговора Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к запланированным на 28 января переговорам лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны не планируется привлекать кого-либо еще.

Фото: АР

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Белого дома, к первым после инаугурации президента США телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значатся в 12.00 местного времени (20.00 мск), присоединится вице-президент США Майк Пенс.

По словам сенатора Алексея Пушкова, схема контактов Дональд Трампа традиционна, и особняком стоит беседа с российским президентом Владимиром Путиным, которая, по его мнению, имеет наибольшее значение. "Схема контактов Трампа вполне традиционна: визит Мэй, телефонные переговоры с союзниками", — написал в субботу в своем микроблоге в Twitter Пушков.

Отметим, до разговора с Владимиром Путиным Трамп поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После общения с российским президентом запланированы переговоры с главой Франции Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом. Примечательно, что Белый дом не сообщал об участии Пенса в телефонных переговорах Трампа с лидерами Германии, Франции, Японии и Австралии.

Напомним, ранее научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье сообщил в своем твиттере, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила документы по отмене санкций в отношении России.

"На мой взгляд, внешний контур очень будет меняться с приходом Трампа. Вероятно, нужно ожидать какой-то сделки с Путиным наподобие того, как была сделка по окончании Второй мировой войны между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Думаю, что будет какой-то раздел сфер влияния. Это хороший вариант. По крайней мере, в том внешнеполитическом контуре, в котором мы существовали во времена соцлагеря и лагеря США, очень чувствовался мировой прогресс. Тогда была гонка науки, культуры, мир очень сильно развивался", — рассказал ранее Pravda.Ru общественный деятель и публицист Илья Белоус.

Отметим, в ходе своих публичных выступлений и интервью республиканец неоднократно говорил, что было бы неплохо, если бы Москва и Вашингштон поладили". Трамп заявлял, что рассчитывает на "очень, очень хорошие отношения с Путиным, Россией". Новый президент также говорил о намерении "рассмотреть" вопрос о признании Крыма частью России. 45-й президент Штатов отметил, что будет ставить интересы Америки выше всего, но при этом честно поступать со всеми в мире.

После победы Трампа на выборах, Владимир Путин провел с ним первый телефонный разговор. Политики сошлись в оценке состояния отношений между Москвой и Вашингтоном, назвав его неудовлетворительным, и высказались в пользу активной работы по их нормализации.

Однако многие эксперты уверены, что не надо впадать в эйфорию, и Россия повторит путь развития при Трампе, как при любом президенте США. Первые два года поиграем в разрядку, перезагрузку, потом год будем говорить о том, что назревают противоречия, а в конце будем опять говорить: хуже, чем при этом президенте быть не может.

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