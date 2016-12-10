Штаб Трампа иронично ответил на заявления о российском влиянии на выборы

В штабе избранного президента США Дональда Трампа с иронией отреагировали на появившиеся в СМИ США сообщения об иностранном вмешательстве в выборы главы государства.

Фото: АР

"Это те же люди, которые говорили, что (бывший президент Ирака) Саддам Хусейн обладал оружием массового уничтожения. Выборы закончились давным-давно одной из самых больших побед среди выборщиков в истории США. Настало время двигаться дальше и "снова сделать Америку великой", - приводит сообщение штаба избранного президента РИА Новости.

Ранее же газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщала, что разведслужбы США подозревают, что российские хакеры взломали компьютеры Национального комитета Республиканской партии, однако не стали публиковать похищенные данные.

По данным издания, ранее республиканцы заявляли об отдельных случаях взлома компьютеров членов партии, но попытки доступа к данным комитета, по их словам, оказывались неудачными. Как заявил источник газеты, кибератака на комитет республиканцев была предпринята весной, и за атакой стоят те же хакеры, что взломали компьютеры демократической партии.

"Сейчас мы с большой уверенностью считаем, что они взломали Национальные комитеты Демократической и Республиканской партии и, что примечательно, не опубликовали никаких документов", - заявил источник издания.

Напомним, это же издание сообщало, что кибератака на сервер штаба Демократической партии США была проведена силами российской разведки. Факт хакерского взлома комитета по выборам в конгресс Демократической партии подтвердил и предвыборный штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Этот комитет занимается сбором средств на предвыборную кампанию кандидатов-демократов, баллотирующихся в палату представителей конгресса. Возможной целью хакеров могла быть информация о донорах партии. В окружении Клинтон предположили, что подобными действиями Россия может попытаться повлиять на исход выборов.

По информации издания, за взломом может стоять хакерская группировка Fancy Bear, якобы связанная с Главным разведывательным управлением России. После первых кибератак на стан Демократов на сайте WikiLeaks появилось 19 тысяч писем неприглядной партийной переписки. Демократы также заявили, что российские хакеры якобы пытались помочь кандидату-республиканцу Дональду Трампу. Сам Трамп это опроверг и заявил, что России стоило бы помочь добыть 30 тысяч электронных писем, которые Хиллари Клинтон удалила со своего личного сервера, где хранила секретную служебную переписку в бытность госсекретарем.

Отметим,утечка писем и документов электронной переписки партийного руководства с сервера Демократической партии, опубликованный на сайте WikiLeans, стала причиной отставки главы нацкомитета демократов Дебби Вассерман-Шульц.

Подумать о введении новых санкций против России за хакерские атаки на американские госучреждения, в том числе, на серверы Демократической партии, за которыми якобы виден "российский след" предложили Обаме конгрессмены США. пишет The Washington Post.

К примеру, представляющий в конгрессе штат Калифорнию демократ Адам Шифф призвал Барака Обаму "пристыдить" Россию за ее "хакерскую деятельность", а также использовать свои полномочия для расширения санкций, чтобы наказать "страну президента Владимира Путина". "Существует директива, позволяющая президенту вводить санкции в ответ на кибератаки", - заявил конгрессмен.

Его поддержала председатель Специального комитета палаты представителей Дайэнн Файнстайн, которая сообщила о совместной с Шиффом работе над заявлением по активности российских хакеров и по ответной реакции США. Файнстайн подчеркнула, что Обама должен реагировать на кибератаки "не только словами".

С ними согласен и коллега из сенатского спецкомитета по разведке Ричард Берр, пишет WP. "Я думаю, что пришло время администрации что-то сделать", - заявил он.

Издание отмечает, что на данном этапе нельзя говорить о солидарности по этому вопросу среди конгрессменов. Многие из них полагают, что открытие нового фронта санкций против России поставит под удар дипломатический прогресс в двусторонних отношениях по урегулированию сирийского кризиса.

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