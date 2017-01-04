Американский сенатор: Санкции против России важнее правды о кибератаках

Сенатор Бен Кардин в эфире MSNBC заявил, что проект закона об ужесточении одностороннего режима санкций в отношении России представят в Конгрессе США уже на этой неделе. По его словам, данные ограничения планируется ввести в связи с действиями "российских" хакеров в США и странах Европы, а также с событиями на востоке Украины и в Сирии.

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"Президент Обама предпринял действия. Позже на этой неделе я с республиканцами представлю на рассмотрение законопроект с целью ужесточить санкции по линии Конгресса в отношении России из-за ее киберактивности против США. Москва также активно действует в киберпространстве против демократических институтов в Европе, по-прежнему присутствует на Украине и не слишком помогает в плане урегулирования кризиса в Сирии", — приводит слова сенатора ТАСС.

При этом Кардин не уточнил, на какую поддержку среди республиканцев в Сенате он рассчитывает: в верхней палате Конгресса у демократов 48 голосов, у республиканцев — 52. Политик считает приоритетом не обсуждение обоснованности выводов американских спецслужб об авторстве кибератак, а выбор способов адекватного ответа. "Нам нужно продемонстрировать решимость перед лицом подобного запугивания и подобных действий против демократических институтов", — заявил сенатор.

Между тем, председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес заявил Washington Examiner, что разведка не предоставила доказательств влияния России на выборы президента в США. "Исходя из увиденного мною, мы не получили от разведки доказательств того, что русские пытались помочь Трампу напрямую, — сообщил Нуньес.

Напомним, в конце прошлого года Барак Обама подписал законопроект о финансировании и направлениях политики Министерства обороны США в 2017 финансовом году, позволяющий вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных в коррупции или нарушении прав человека. То есть речь идет о придании глобального характера "Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года.

Отметим, именно сенатор Кардин в начале 2015 года внес на рассмотрение Конгресса законопроект, который был призван наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в черные списки граждан других стран.

Ранее Бен Кардин заявлял, что Конгресс США может распространить действие "Акта имени Сергея Магнитского" на весь мир. "Сейчас есть общий консенсус в пользу того, что этому следует придать глобальный характер", — сказал авторитетный законодатель, являющийся по существу заместителем председателя сенатского комитета по иностранным делам. По его словам, речь идет о "законопроекте, пользующемся решительной двухпартийной поддержкой" в конгрессе.

Пресс-секретарь Кардина Сью Уолитски сообщила, что законопроект, нацеленный на то, чтобы придать универсальный характер "Акту имени Магнитского", еще не проходил голосование в комитете по иностранным делам сената. Уолитски затруднилась предсказать, когда именно это голосование может состояться.

Кардин также отметил, что в свое время действие "Акта имени Магнитского" было сфокусировано только на России по требованию палаты представителей конгресса, а также администрации США.

В декабре 2012 года в США был принят "Акт Магнитского", вводящий визовые и экономические санкции в отношении граждан РФ, якобы причастных к нарушениям прав человека. Закон назван в честь юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО в 2009 году.

Позже СМИ сообщали, что список Магнитского был куплен Браудером и Ходорковским. А Высокий суд Лондона признал несостоятельность обвинений Уильяма Браудера и Джемисона Файерстоуна в участии бывшего следователя МВД Павла Карпова в пытках и убийстве юриста фонда Сергея Магнитского.

Весной 2016 года петиция с требованием избавиться от дискредитирующего законодательную власть США "Акт Магнитского", размещенная на сайте Белого дома, успела набрать более 200 тысяч голосов.

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