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Источник Правда.Ру

Катастрофа MH-17: Официальные данные следствия

Мир » Бывший СССР » Украина

В Нидерландах совместная следственная группа сообщает о предварительных результатах расследования крушения Boeing под Донецком.

Кремль: Расследование катастрофы MH17 обросло спекуляциями
Фото: АР

Как сообщили представители Международной следственной группы на встрече с родственниками жертв крушения, малайзийский Boeing был сбит ракетой из комплекса "Бук", расположенного в шести километрах от города Снежное.

Как сообщают RTL News и Nos, эта территория находилась под контролем ополченцев. Место запуска, объявленное родственникам погибших, совпадает с выводами исследовательской группы Bellingcat. Данный факт подтверждает и Совет безопасности Нидерландов.

Представители следственной группы также уточнили, что "Бук" на Украину доставили из России, а после того, как самолет сбили, машину вернули в Россию.

Следователи сообщили, что  в том числе использовали данные социальных сетей для поиска виновных. По их словам, для установления причин произошедшего были проанализированы 3500 телефонных звонков.

По версии следствия, "Бук" был перевезен через российско-украинскую границу на белом грузовике Volvo (про этот грузовик также ранее сообщали в Bellingcat). Затем он был доставлен в Донецк, оттуда в Снежное, из которого уже своим ходом комплекс двинулся в район населенного пункта Первомайское. Откуда якобы и был осуществлен пуск.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил также, что установлены примерно сто человек, которые могли быть причастны к произошедшему. Конкретные имена названы не были. Также не установлено, действовал ли экипаж "Бука" самостоятельно или же по приказу. Следствие продлено до начала 2018 года.

Голландский прокурор на вопрос от ответственности России заявил, что следствие не делает никаких утверждений о виновности РФ как государства или конкретных людей. Также рано говорить, в какой суд пойдет это дело. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в среду заявил, что расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing в районе Донецка в 2014 году сопровождается спекуляциями.

"Вся эта история обрамлена, к сожалению, огромным количеством спекуляций, неквалифицированной, непрофессиональной информацией. Она сопровождается укрытием и непредоставлением рядом стран целых массивов информации, данных радаров", — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что российская сторона передала всю имевшуюся у нее информацию по катастрофе.

"Но мы с сожалением всегда отмечали, что не все страны предоставили такой массив информации. Некоторые страны по-прежнему, например, радарные данные не представили" — добавил Песков.

"Существуют совершенно разные точки зрения, экспертные, но и неопровержимые факты. Безусловно, важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными — первичные данные радаров, которые фиксировали все летательные аппараты и объекты и могли бы стартовать или находиться в воздухе на территории, контролируемой на тот момент ополченцами", — добавил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, данные однозначные и на них ракеты нет. "Соответственно, если была бы ракета, то она могла быть пущена только с другой территории. Я не утверждаю с какой — это дело специалистов. Это не гипотеза, а однозначные данные, которые зиждятся на первичных данных радаров", — сообщил Дмитрий Песков.

Напомним, самолет Boeing был сбит над Украиной 17 июля 2014 года. В результате погибли 298 человек, находившихся на борту.

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Кто погубил малайзийский Боинг?
Темы Boeing Украина крушение
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