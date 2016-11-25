Бывший президент Украины Виктор Янукович после переноса судебного заседания о беспорядках в феврале 2014 года в Киеве, на котором он выступает свидетелем, заявил, что у некоторых лиц есть страх, что будут раскрыты преступления "майдана".
Напомним, ранее стало известно, что заседание перенесли на 28 ноября из-за невозможности доставить обвиняемых в суд. Януковича допросят в режиме видеоконференции.
"Я возмущен тем, что произошло. Нужно понять, кому это выгодно. Я считаю, что страх того, что будут раскрыты преступления "майдана", присутствует. Эти действия произошли за пределами закона", — цитирует Януковича РИА Новости.
Позже стало известно, что адвокат Януковича Виталий Сердюк просит возбудить уголовные дела после переноса судебного заседания из-за невозможности доставить в суд Киева обвиняемых экс-бойцов "Беркута". Он усмотрел в случившемся препятствование правосудию и халатность полиции.
Ранее следователи уже допросили по делу о беспорядках на Майдане нынешнего президента страны Петра Порошенко, экс-премьера Арсения Яценюка, главу МВД Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко.
В беспорядках на Майдане зимой 2013-2014 годов погибли более ста человек. После госперерворота новые украинские власти возложили ответственность за гибель людей на Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Бывший президент эти обвинения отрицает, заявляя, что не отдавал приказа стрелять по митингующим и даже поручил вывести из Киева все подразделения милиции.
Как ранее писала Правда. Ру, экс-президент Украины рассказал о событиях 2013-2014 годов в фильме Оливера Стоуна "Украина в огне". Бывший президент страны заявил, что переворот тогда был неизбежен, а готовили его заранее. Он заявил, что до сих пор не знает, кто стрелял в людей на Майдане, а также возложил ответственность за беспорядки на США. Читайте подробнее в материале: Янукович впервые честно рассказал о Евромайдане.
Между тем и рядовые украинцы, и эксперты подводят итоги Евромайдана. К слову, 82 процента считают, что поставленных целей он не достиг. И лишь 5 процентов уверены в обратном. Три года назад украинцы стояли с плакатами "Банду - вон", требуя убрать с руководящих постов коррупционеров. Сейчас, по словам политологов, этот лозунг снова актуален. Также люди требовали вступления в Евросоюз. Однако это тоже пока не выполнено.
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