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Источник Правда.Ру

Охрана сняла с Ляшко часы перед встречей с Порошенко

Мир » Бывший СССР » Украина

С лидера Радикальной партии Олега Ляшко перед встречей с украинским президентом Петром Порошенко сняли часы. Об этом заявил депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, сообщает телеканал "112 Украина".

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Источник фото: архив Правды.Ру

"Недавно Олег Валерьевич рассказал историю. Когда он зашёл в кабинет к президенту, то перед этим с него сняли часы. И Ляшко тогда сказал президенту: "Петр Алексеевич, вы не с того часы снимаете. Надо было с Онищенко снимать", — сказал Мосийчук.

После скандала со шпионскими часами депутата Анатолия Онищенко служба безопасности усилила досмотр гостей президента Украины. Парламентарий утверждает, что в течение продолжительного времени он вёл аудиозапись своих разговоров с Петром Порошенко на шпионские часы. По словам Онищенко, на данных записях содержатся доказательства коррупционных преступлений, которые совершал Порошенко. Все обличающие материалы Онищенко пообещал передать американским властям.

Добавим, накануне СМИ сообщили, что Верховную Раду Украины могут распустить досрочно — весной 2017 года. Такая возможность связана с нежеланием партий работать в существующем составе. Главным инициатором является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ее позицию поддерживают "Оппозиционный блок" и партия Олега Ляшко.

"Досрочные выборы в 2017 году Украине, безусловно, нужны, поскольку эта власть ведет нас не тем курсом. Это видно в первую очередь по уровню жизни и состоянию экономики. Я абсолютно уверен, что в 2017 году Верховная рада будет распущена, потому что она совершенно недееспособна, а результаты ее работы очевидны", — сказал депутат Евгений Мураев.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в начале декабря Европейский суд аудиторов (ЕСА) признал Украину самой коррумпированной страной в Европе. По словам экспертов, антикоррупционные реформы, которые прошли в стране, не принесли желаемого результата.

Ранее глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли в интервью агентству "Украинские новости" заявил, что в стране необходимо как можно скорее создать специальный антикоррупционный суд, который бы стал новым инструментом борьбы со взяточничеством.

Многие украинские политики указывают в декларациях миллионные суммы наличных денег, предметы искусства, коллекции часов и другое имущество. Читайте мнение эксперта на эту тему в материале: "Больше шоколада деньги любит": Как Порошенко "замыливает" проблему коррупции.

 

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