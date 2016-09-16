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Украину не собираются брать в НАТО

Мир » Бывший СССР » Украина

Посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что Украина пока не готова к вступлению в Североатлантический альянс, и вопрос о членстве страны в НАТО на ближайшей повестке дня не стоит.

Украину не собираются брать в НАТО

"На сегодня Украина не готова к вступлению в НАТО. На последнем саммите альянса в Варшаве в июле этого года состоялось заседание Украина-НАТО, где было принято совместное заявление стран-участниц о дальнейшем развитии отношений между Украиной и ассоциацией. Руководители стран-членов НАТО в итоговой декларации саммита в Варшаве заявили о своей приверженности политике открытых дверей, что в будущем даст возможность Украине при соблюдении всех взятых на себя обязательств получить членство. Хотя вопрос о членстве не стоит на ближайшей повестке", — приводит РИА Новости сообщение.

Напомним, в сентябре этого года, выступая в Раде с ежегодным посланием, президент Украины заявил, что вступление в НАТО остается стратегической целью для Украины. По его словам, путь в альянс для страны является "незыблемым, как Полярная звезда на звездном небе".

"Мы вышли на беспрецедентный и как никогда тесный уровень сотрудничества со странами-членами альянса, который будем повышать, расширять, углублять — до полного достижения критериев членства. Нашей стратегической целью остается вступление в НАТО. Я хочу подчеркнуть: этот путь для нас незыблемый, как Полярная звезда на звездном небе", — заявил Петр Порошенко.

По данным последних опросов, в случае референдума большинство украинцев проголосовали бы за вступление в Североатлантический альянс: 78% — за, 17% — против при явке 58%. Как напоминает украинское издание, на сегодняшний день отношения Украины и НАТО характеризуются термином "особое партнерство", хартия о котором была подписана в далеком 1997 году. С тех пор изменилось очень многое, даже в инерционной среде мировой политики, и эти изменения "создают совершенно новую атмосферу для взаимоотношений Украины и альянса".

Однако, бывший генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен заявлял, что Украине для вступления в альянс необходимо достигнуть ряда критериев, что займёт большое количество времени. По мнению, экспертов, Украина не сможет претендовать на вступление в НАТО ближайшие 20 лет.

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