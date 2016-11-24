Финляндия отреагировала на размещение ракетных комплексов РФ под Калининградом

Финляндия не рассматривает размещение российских ракетных комплексов "Искандер" и С-400 в регионе Балтийского моря как прямую угрозу. Об этом заявил министр обороны страны Юсси Ниинистё, пишет France Presse.

Фото: mil.ru

По словам министра, он не замечал в российском руководстве склонности к угрозам против его страны. При этом он отметил, что негативная спираль действий может привести к определенным, пусть и случайным событиям.

"Я не хотел бы спекулировать, но очевидно, что Финляндия как член Евросоюза обязана помогать другим странам ЕС, и это также значит, что Финляндия тоже получит поддержку в момент кризиса", — сказал Ниинистё.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва вправе принимать меры в ответ на экспансию блока НАТО, прокомментировав таким образом ряд публикаций в западных СМИ, в которых размещение Россией новых ракетных комплексов расценивается как ответ на расширение НАТО в Восточной Европе.

В российском Минобороны ранее подтвердили сообщения СМИ о передислокации мобильных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал". По его словам, один "Искандер" был специально "выставлен" под пролетающий американский разведывательный спутник.

Напомним, ранее представители НАТО выступили с заявлением, что переброска российских ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область способствует росту напряженности в регионе.

Официальный представитель НАТО пояснил, что "размещение оснащенных ядерными боеголовками ракет на границе со странами, входящими в состав Североатлантического альянса, не способствуют снижению уровня напряженности". Как отмечает Deutsche Welle, представитель НАТО отметил важность повышения уровня прозрачности и прогнозируемости военной деятельности "во избежание инцидентов и риска недоразумений".

Напомним, решение переброситьв Калининградскую область комплексы "Искандер-М" было принято минобороны 8 октября. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, подразделения ракетных войск с комплексом "Искандер" не раз перебрасывались и будут перебрасываться в Калининградскую область в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.

При этом российские военные не делали большого секрета из транспортировки "Искандера" на сухогрузе "Амбал". "Скажу больше: один "Искандер" был специально выставлен еще до загрузки в "Амбал" под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата", — добавил он, отметив, что благодаря обнародованной СМИ информации все необходимые данные были получены.

Напомним, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Выпускается на замену устаревшим комплексам "Точка". Дальность действия ракет — 500 километров, для экспортной версии — 280 километров. Стоит добавить, что теоретически "Искандеры" могут нести ядерные боеголовки, в данное время они являются исключительно конвенциональным оружием.

Сразу после этого представители американской разведки заявили, что переброска Россией "Искандеров-М" является способом "выразить недовольство действиями НАТО". В свою очередь Wall Street Journal написала — появление в российском анклаве "Искандеров" вызывает у Запада "серьезное беспокойство" — ведь ракеты "Искандера" могут оснащаться ядерной боевой частью и достигать "Прибалтики, Польши и даже Германии".

"Это является прямым вызовом Вашингтону со стороны Москвы, и личным вызовом Бараку Обаме со стороны Владимира Путина. Офицер КГБ в Кремле пытается добиться последнего, заметного стратегического унижения американского президента до того, как он покинет Овальный кабинет", — тут же написали в New York Observer.

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