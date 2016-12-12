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Источник Правда.Ру

Израиль в Сирии "тренирует" удары по Ирану?

Мир » Азия » Ближний Восток

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу CBS рассказал о договоренности, которая у него была с президентом России Владимиром Путиным по Сирии.

Какие удары позволит себе Израиль по Сирии?

"Мы скоординировались между нашими вооруженными силами, поскольку никто не хочет непредвиденного столкновения Израиля с Россией", — сказал он. Подробностями с Pravda.Ru поделился израильский журналист Равид Гор.

— О каких договоренностях может идти речь?

— Российские представители вооруженных сил уже больше года физически находятся в Израиле и постоянно взаимодействуют. Чтобы избежать столкновений, там созданы оперативные штабы. Израиль регулярно наносит авиаудары, возможны даже ракетные удары по тем вооружениям, которые, как он считает, могут попасть боевикам организации "Хезболла", участвующей на стороне сирийской армии в боях с ИГ и другими террористическими группировками (запрещенные в РФ экстремистские организации — ред.).

Израильские аналитики считают, что российская сторона была недовольна недавним ударом по складу вооружения под Дамаском, и по колонне, которая якобы перевозила вооружение "Хезболле". Это было две недели назад, израильская сторона не призналась в его осуществлении. Считаю, что такие вопросы должны подниматься после каждого удара, который израильская сторона не признает. Наверняка россиянам есть, что предъявить израильской стороне в связи с такими акциями. Возможно, в связи с этим и было сделано заявление.

— Нетаньяху также заявил, что не позволит Ирану атаковать его страну через Сирию. Как далеко израильские власти готовы пойти?

— Это трудно сказать. В Израиле делают довольно воинственные заявления для домашнего потребления. Насколько эти заявления являются реальными угрозами? Наверное, это все-таки зависит от того, какие договоренности были достигнуты в закрытых переговорах между Нетаньяху и Путиным.

Израиль может делать громкие заявления, но вряд ли решится на какие-то серьезные удары по Ирану. В прошлом году были удары по определенным иранским генералам, которые приближались по территории Сирии к границам Израиля. Такие действия, мне кажется, Израиль себе может позволить. Но ударить по территории Ирана Израиль никогда не решится.

Напомним, обострение конфликта Ирана и Израиля началось после 1990 года. Оно было обусловлено изменениями мировой геополитической обстановки, общим углублением противостояния исламского и западного мира, и работами в Иране над созданием собственного ядерного оружия.

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Израиль ударил по Сирии
Темы Сирия Израиль Равид Гор
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