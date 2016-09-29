США применят жесткие меры к России? — Прямой эфир Pravda.Ru

Администрация Барака Обамы начала обсуждать более жесткие меры в ответ на возобновление боевых действий в Алеппо. По заявлению агентства Reuters, провал дипломатии вокруг урегулирования ситуации в Сирии не оставил администрации Обамы выбора, кроме как рассмотреть альтернативные варианты, связанные с применением силы.

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"Белый дом не исключает возможности введения дополнительных экономических санкций. "Мы не сбрасываем со счетов возможное расширение экономических санкций. Санкции доказали, что являются действенным инструментом по поддержке наших интересов по всему миру. И мы определенно не исключаем возможные санкции", — приводит РБК слова пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста.

В то же время российская сторона вновь отправила в Женеву переговорщиков, заявил в среду первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Виктор Познихир. Он также сообщил, что обстановка в Сирии обострилась: в Алеппо и Хаме отряды оппозиции, воспользовавшись перемирием, перегруппировались и перешли к наступлению. Обсуждает ли российская сторона "более жесткие меры" в отношении США?

Обстановку в Сирии комментирует в эфире Pravda.Ru ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ Юрий Зинин.

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