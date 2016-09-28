Украинские десантники поклялись меньше пить

Военнослужащие 79-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали обещание сократить употребление алкоголя.

источник Pravda.Ru

Видео YouTube-канала ВСУ свидетельствует о том, что взвод украинских десантников прошел маршем по плацу под слова «Пить! Я! Больше! Не буду!». Командир при этом требует от подчиненных выше поднимать ноги.

Отмечается, что таким образом в ВСУ перевоспитывают «аватаров» - военнослужащих, которых ранее уличили в злоупотреблении спиртным.

По данным СМИ, в июле советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк признал массовое употребление алкоголя украинскими силовиками в зоне боевых действий в Донбассе. «Если говорить о так называемых "аватарах", то на самом деле эта проблема существовала и, к сожалению, пока что существует», - сказал он.

Напомним, в январе главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что небоевые потери ВСУ в зоне конфликта в Донбассе составили за два года более тысячи человек.

Причинами смертей солдат чаще всего являются расстрел сослуживцами, неосторожное обращение с оружием и пьянство.

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