Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украинские десантники поклялись меньше пить

Мир

Военнослужащие 79-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали обещание сократить употребление алкоголя.

Украинские солдаты обещали меньше пить
источник Pravda.Ru

Видео YouTube-канала ВСУ свидетельствует о том, что взвод украинских десантников прошел маршем по плацу под слова «Пить! Я! Больше! Не буду!». Командир при этом требует от подчиненных выше поднимать ноги.

Отмечается, что таким образом в ВСУ перевоспитывают «аватаров» - военнослужащих, которых ранее уличили в злоупотреблении спиртным.

По данным СМИ, в июле советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк признал массовое употребление алкоголя украинскими силовиками в зоне боевых действий в Донбассе. «Если говорить о так называемых "аватарах", то на самом деле эта проблема существовала и, к сожалению, пока что существует», - сказал он.

Напомним, в январе главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что небоевые потери ВСУ в зоне конфликта в Донбассе составили за два года более тысячи человек.

Причинами смертей солдат чаще всего являются расстрел сослуживцами, неосторожное обращение с оружием и пьянство.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы война украина донбасс пьянство
Комментарии
Почему мы так любим похие новости
Здоровье
Почему мы так любим похие новости
Индейские традиции: разумная свобода и доброта
поучительно
Индейские традиции: разумная свобода и доброта
Многие женские проблемы решит… прическа
Красота
Многие женские проблемы решит… прическа
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Незалежную превращают в полицейское государство
Воспитание
Искусство скандала: Так ли интересна выставка Стерджеса?
Законодательство
Как разбогатеть к пенсии?
Читательский топ
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Bloomberg: Украина стала государством-банкротом, управляемым ворами
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Прибалтика
США упрекнули Эстонию за неспособность выбрать президента
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Занимательные Новости
Пермские строители взяли на работу кота с окладом 400 тыс. рублей
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО

Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.

Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украина
Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
Украина
Украинские экстремисты продолжают индивидуальную войну с Крымом
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Общество
Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго

Выступая сегодня на открытии Всероссийского совещания Общероссийского профсоюза образования, Klmuf Васильева говорила и о нагрузке учителей, и об их зарплатах.

Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Мир
Пентагон и сенат США заговорили о войне с Россией. ВИДЕО
Ближний Восток
Из-за Сирии мир на грани Третьей мировой
Происшествия
Калифорнийцам разрешили бить стекла машин, если внутри погибает животное
Юрий Носовский Незалежную превращают в полицейское государство Юрий Носовский Вячеслав Шпаковский Гиперзвуковое оружие: Никто не думает о последствиях Вячеслав Шпаковский Любовь Люлько Баня-Лука бросила вызов Вашингтону Любовь Люлько
Комментарии
Демосфен Блэк The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
AndrePavlo The Guardian: Версия следователей о гибели "Боинга" на Донбассе
Саныч Сан США заявили о возможности новых экономических санкций против России
Саныч Сан АПЛ "Юрий Долгорукий" выполнил успешный запуск ракет "Булава"
Сергей Бубнов(vkontakte) "Вояджер" уперся в небесную твердь?
Сергей Астафьев(Facebook) Невостребованные профессии: Каждый третий молодой специалист - безработный
Сергей Астафьев(Facebook) Киев взял в заложники семью сотрудника Народной милиции ЛНР
Сергей Астафьев(Facebook) Мэр литовского Шяуляя сносит памятник советским воинам из-за "непривлекательности"
Сергей Астафьев(Facebook) Ольга Васильева взялась за образование всерьез и надолго
Лаврентий Павлович Политолог: Другой альтернативы, кроме как быть с Россией, у Украины нет
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?