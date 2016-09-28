АПЛ "Юрий Долгорукий" выполнил успешный запуск ракет "Булава"

Атомная подводная лодка "Юрий Долгорукий" выполнила залповый пуск двух ракет "Булава" из Белого моря, сообщили в министерстве обороны России.

источник Pravda.Ru

27 сентября "крейсером стратегического назначения "Юрий Долгорукий" из акватории Белого моря произведена экспериментальная залповая стрельба двумя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" по полигону Кура на полуострове Камчатка", сообщили в министерстве обороны.

Как пишет Российская газета, боевые блоки первой ракеты успешно поразили заданные цели на полигоне. Вторая "Булава" после выполнения первого этапа программы полета самоликвидировалась.

Напомним, предыдущий залповый пуск двух ракет "Булава" был проведен в середине ноября прошлого года атомной подлодкой "Владимир Мономах". Тогда запуск признали полностью успешным.

Как писала Правда. Ру, консультант командующего РВСН Виктор Есин, который тоже раньше командовал ракетными войсками стратегического назначения, не стал делать секрета из основных целей, которые будут атакованы нами, если США нападут на Россию. В числе первоочередных - американская база ПРО на побережье Румынии.

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