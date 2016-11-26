На 21,4%, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось в Киеве число краж водопроводных и канализационных люков, сообщает пресс-служба ПАО АК "Киевводоканал".
В сообщении на сайте компании говорится: "С начала года исчезло 209 крышек с водопроводных и 119 - с канализационных колодцев".
Плановые проверки состояния колодцев работники компании проводят ежедневно. В этом им помогают жители столицы, которые при обнаружении открытых люков информируют диспетчерскую службу предприятия.
По фактам краж нынешнего года "Киевводоканал" направил в правоохранительные органы ряд заявлений о совершении преступления по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
Как отмечают СМИ, крышки люков чаще всего воруют для сдачи в металлолом. Порой их используют на даче, а иногда их похищают для продажи коллекционерам.
Хищения люков происходят во многих странах постсоветского пространства, и это явление наносит существенный ущерб, поскольку цена на люки варьируется в пределах от $40 до $200.
К примеру, как рассказывала Правда.Ру, несколько лет назад в Твери один только слесарь умудрился украсть за короткий срок 43 крышки от люков на общую сумму в 53 тысячи рублей.
Если говорить о преступлениях и преступниках, то стоит вспомнить, что Украина до сих пор никак не может забрать из Крыма заключенных - своих граждан, которые были осуждены ранее по законам Украины. Держать украинских зеков на территории другого государства нецелесообразно.
Упорное нежелание Киева решить этот вопрос отметила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Хочу обратиться к уполномоченным по правам человека Украины по поводу граждан Украины, содержащихся сегодня в Крыму, которых сегодня не забирает родина. Они совершили преступления как граждане Украины на территории Украины, и сегодня нет основания содержать их на территории другого государства, но реакции такой пока не наступило", - заявила Москалькова.
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