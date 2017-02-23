Маккейн просил у Чуркина деньги на избирательную кампанию

Wikileaks продолжает раскрывать секреты американских политиков. На этот раз в Сеть выложили документ, касающийся сенатора Джона Маккейна. Оказывается, несколько лет назад он просил деньги на свою избирательную кампанию у… постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

фото: Wikileaks

Попавший в Сеть документ — письмо из автоматической рассылки Маккейна. Датировано оно сентябрем 2008 года. Тогда Маккейн собирал деньги, чтобы баллотироваться в президенты Штатов. Такая рассылка, по словам экспертов, делается по адресам жителей Нью-Йорка. Виталий Чуркин, вероятно, снимал жилье в Америке, так как работал в ООН.

В письме Маккейн заверял, что с его приходом в США всё изменится, и предлагал переслать ему любую сумму.

— Сегодня я обратился к Вам, чтобы попросить Вас подписать и переслать обратно заявление "Победа Маккейна — 2008" взносом в $35, $50, $100, $500, $1000, $2500 или даже $5000, — говорится в обращении.

Этот чек приложен к документу.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Москве сегодня приземлился самолет с телом постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. Накануне с дипломатом простились в США, где он и скончался. 24 февраля траурная церемония пройдет в Москве, в Большом траурном зале ЦКБ МЦ Президента. Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.

Чуркин ушел из жизни на рабочем посту. "Этот пост для него всегда был боевым", — сказал в связи с кончиной своего коллеги и друга глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Чуркин был выдающимся дипломатом. "Таким мы его и запомним, таким его запомнит наш народ и мировая дипломатия", — сказал министр.

Тем временем в СМИ набирает популярность версия, что Виталий Чуркин мог быть убит. Выдвигаются предположения, что виновников стоит искать в спецслужбах США. Почему так долго идут экспертизы и не оглашается причина смерти, "Правда.Ру" узнала у судебно-медицинского эксперта, кандидата медицинских наук Эдуарда Туманова.

"Скорее всего, американские судебно-медицинские эксперты очень сильно осторожничают. Учитывая особенности отношений между Россией и США, хотят провести исследование по полной программе — и только потом что-то конкретно резюмировать. Это и понятно: в подобной ситуации специалисты любой страны десять раз перестрахуются, прежде чем что-то официально заявят. А до окончания всех исследований применяют стандартную формулировку: "Причина смерти не установлена", — рассказал эксперт.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!