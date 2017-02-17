Трамп: Дайте подружиться с Россией вопреки бардаку Обамы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что выбрал отличный от жёсткого путь в отношениях с Россией. Миллиардер верит, что это будет в интересах его страны.

Однако подружиться и договориться с Россией США, по словам Трампа, мешают "волны публикаций в американской прессе об РФ".

"Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", — заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп отметил, что не знает, удастся ли достичь договоренностей с Россией. В то же время, по его словам, две ядерные державы — Россия и США — должны практически взаимодействовать.

Высказался Трамп и по поводу того, что оставил после себя в стране Барак Обама. По мнению Дональда Трампа, после Обамы остался бардак "как в США, так и за рубежом".

По его словам, администрация президента США унаследовала много проблем в экономике и в отношениях с другими странами.

"Как вы знаете, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике, честно говоря, я унаследовал бардак", — цитирует Трампа CNN.

Напомним, недавно издание The National Interest опубликовало статью, где задалось вопросом, не слишком ли Америка боится России. Автор говорит о том, что, судя по заголовкам американских газет, "Россия является главным злодеем, главным внешнеполитическим врагом США". Как сообщает издание, есть несколько причин, по которым излишний страх перед Россией представляет настоящую проблему для американцев. К примеру, этот страх служит отвлекающим фактором.

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