CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму

Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России. Корреспондент CNN предположил, что, раз пристыдить Москву не получилось, ответить ей можно с помощью санкций или, например, киберудара по российской стратегической инфраструктуре. Впрочем, он отметил, что Россия может ответить тем же, так что это рискованно.

Речь идет о нескольких шагах. Первый — пристыдить, что, по мнению главного корреспондента CNN по вопросам национальной безопасности Джима Шутто, и сделал американский президент с Владимиром Путиным в Китае этим летом. Далее — уже полюбившиеся Западу санкции. Правда, в СМИ сетуют, что ничем положительным они так и не закончились.

Затем — ответить в киберпространстве.

— Мы знаем, что у Соединенных Штатов есть огромные возможности, — может быть, лучшие в мире. И здесь размах идет от того, что можно опубликовать неприятную информацию о Владимире Путине — информацию о его финансах и так далее. Но также есть варианты вплоть до того, что можно отключить электричество Москве. Не уверен, что именно это им под силу, но они явно могут атаковать важнейшие системы инфраструктуры в России, — заключил он.

Напомним, в интервью телеканалу Fox News кандидат в президенты США Хиллари Клинтон напрямую обвинила российскую разведку во взломе почтовых серверов демократической партии. Кроме того, экс-госсекретарь США считает, что факты говорят о вмешательстве России во внутреннюю политику Соединенных Штатов.

Позже американский телеканал NBC News, ссылаясь на высокопоставленные источники в разведке, сообщил, что президент России лично принимал участие в попытках подорвать американские выборы. Руководили Путиным якобы такие мотивы, как желание отомстить Хиллари Клинтон, разобщить союзников США и симпатия к Дональду Трампу.

А на днях громкое заявление сделали в Белом доме. За кибератаками на США в ходе президентской гонки мог стоять лично Владимир Путин — такое предположение 15 декабря "на посошок" выдвинула администрация президента. Правда, официально это подтвердить в Белом доме не могут, поэтому правительство будет ждать результатов проверки данных разведки.

Между тем в статье для своего сайта американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс называет обвинения России в кибервмешательстве абсурдными. Более того, в настоящий момент он с тревогой наблюдает отказ от демократии со стороны американских властей и СМИ с целью лишить легитимности избранного президента. Заявления о том, что российские власти взломали машины для подсчета избирательных бюллетеней в США, по мнению автора статьи, просто абсурдны, ведь эти аппараты даже не подключены к интернету. Для физического взлома нужно по крайней мере находиться рядом с этим аппаратом. Ясно, что Россия не могла их взломать, уверяет Пол Крейг Робертс.

В настоящее время, уверен Пол Крейг Робертс, идет процесс делигитимации Дональда Трампа и все наблюдают "неслыханный отказ от демократии со стороны некоторых властных элементов и пресституток".

На высказывания пресс-секретаря Белого дома о российских хакерских атаках отреагировал и сам Дональд Трамп.

Дональд Трамп обрушился с жёсткой критикой на пресс-секретаря Белого дома, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

— Этот глупый парень — Джош Эрнест -… я не знаю, разговаривает ли он с президентом Бараком Обамой. Иметь правильного пресс-секретаря очень важно, потому что он очень плох в плане подачи информации, — приводит слова Трампа телеканал NBC.

Кстати, подозрения от России отвел даже WikiLeaks. Электронные письма штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон были получены от инсайдерского источника, утверждает сотрудника сайта Wikileaks, экс-посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей. "Русские хакеры" тут не при чем. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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