Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России. Корреспондент CNN предположил, что, раз пристыдить Москву не получилось, ответить ей можно с помощью санкций или, например, киберудара по российской стратегической инфраструктуре. Впрочем, он отметил, что Россия может ответить тем же, так что это рискованно.
Речь идет о нескольких шагах. Первый — пристыдить, что, по мнению главного корреспондента CNN по вопросам национальной безопасности Джима Шутто, и сделал американский президент с Владимиром Путиным в Китае этим летом. Далее — уже полюбившиеся Западу санкции. Правда, в СМИ сетуют, что ничем положительным они так и не закончились.
Затем — ответить в киберпространстве.
— Мы знаем, что у Соединенных Штатов есть огромные возможности, — может быть, лучшие в мире. И здесь размах идет от того, что можно опубликовать неприятную информацию о Владимире Путине — информацию о его финансах и так далее. Но также есть варианты вплоть до того, что можно отключить электричество Москве. Не уверен, что именно это им под силу, но они явно могут атаковать важнейшие системы инфраструктуры в России, — заключил он.
Напомним, в интервью телеканалу Fox News кандидат в президенты США Хиллари Клинтон напрямую обвинила российскую разведку во взломе почтовых серверов демократической партии. Кроме того, экс-госсекретарь США считает, что факты говорят о вмешательстве России во внутреннюю политику Соединенных Штатов.
Позже американский телеканал NBC News, ссылаясь на высокопоставленные источники в разведке, сообщил, что президент России лично принимал участие в попытках подорвать американские выборы. Руководили Путиным якобы такие мотивы, как желание отомстить Хиллари Клинтон, разобщить союзников США и симпатия к Дональду Трампу.
А на днях громкое заявление сделали в Белом доме. За кибератаками на США в ходе президентской гонки мог стоять лично Владимир Путин — такое предположение 15 декабря "на посошок" выдвинула администрация президента. Правда, официально это подтвердить в Белом доме не могут, поэтому правительство будет ждать результатов проверки данных разведки.
Между тем в статье для своего сайта американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс называет обвинения России в кибервмешательстве абсурдными. Более того, в настоящий момент он с тревогой наблюдает отказ от демократии со стороны американских властей и СМИ с целью лишить легитимности избранного президента. Заявления о том, что российские власти взломали машины для подсчета избирательных бюллетеней в США, по мнению автора статьи, просто абсурдны, ведь эти аппараты даже не подключены к интернету. Для физического взлома нужно по крайней мере находиться рядом с этим аппаратом. Ясно, что Россия не могла их взломать, уверяет Пол Крейг Робертс.
В настоящее время, уверен Пол Крейг Робертс, идет процесс делигитимации Дональда Трампа и все наблюдают "неслыханный отказ от демократии со стороны некоторых властных элементов и пресституток".
На высказывания пресс-секретаря Белого дома о российских хакерских атаках отреагировал и сам Дональд Трамп.
Дональд Трамп обрушился с жёсткой критикой на пресс-секретаря Белого дома, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.
— Этот глупый парень — Джош Эрнест -… я не знаю, разговаривает ли он с президентом Бараком Обамой. Иметь правильного пресс-секретаря очень важно, потому что он очень плох в плане подачи информации, — приводит слова Трампа телеканал NBC.
Кстати, подозрения от России отвел даже WikiLeaks. Электронные письма штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон были получены от инсайдерского источника, утверждает сотрудника сайта Wikileaks, экс-посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей. "Русские хакеры" тут не при чем. Об этом сообщает газета Daily Mail.
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