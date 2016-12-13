Выхода нет: Лидеры ЕС под каблуком у США

Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, Москва осведомлена о наличии в ЕС письменных инструкций о высказываниях в адрес России. По его словам, в документе записано, что "абсолютным обязательством всех этих стран является произнесение, как мантры, терминов "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса" и т.д.".

При этом, подчеркнул Сергей Лавров, "слепого подчинения уже не наблюдается". Власти отдельных стран в ЕС понимают всю абсурдность нынешней ситуации, "когда ЕС, как в свое время СССР, на передний план ставит не экономические интересы, не коренные интересы своих членов, а идеологизированные постулаты".

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, кандидата исторических наук Константина Воронова.

— Насколько такие инструкции обязательны к исполнению? На что они направлены?

— Я полагаю, что это относится к рабочим политическим документам, которые направлены на выработку единой политической точки зрения, единой политической линии в отношении того или иного субъекта. Насколько это правомерно — это уже рабочая кухня союзников.

— Слепого подчинения в ЕС этим инструкциям уже нет? Это так?

— Разные времена, разные песни. В годы холодной войны, особенно на ее заре, была жесткая дисциплина, больше подчинения, когда всех союзников ставили во фронт. Сейчас, в постбиполярный период, для того чтобы добиться реализации своих интересов, используются другие инструменты. В частности, политические консультации на техническом уровне.

Конечно, это не делает чести нашим европейским, евроатлантическим партнерам, поскольку при всей демократии, при всем плюрализме мнений, который они так широко и громогласно отстаивают на разных уровнях, у них выработаны механизмы согласования своих интересов, своих политических курсов. И эти механизмы работают, они достаточно эффективны.

Вашингтон добивается своих установок, продавливает свои интересы напропалую, не очень соблюдая принципы демократии, плюрализма мнений и положений суверенитета младших партнеров.

— То есть влияние США продолжится, есть другие формы давления?

— Безусловно. Есть и экономические, и политические, и идеологические, пропагандистские, через СМИ. Можно всегда партнера поставить на место, можно намекнуть ему на особые экономические заинтересованности, на то, что будут последствия, если он не будет соблюдать общую евроатлантическую линию.

Накоплен такой массив компрометирующей информации на лидеров европейских стран, что они уже и не особенно пытаются что-то самостоятельно делать, а негласно или гласно, добровольно или добровольно принудительно следуют этим установкам.

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