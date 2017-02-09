Киев использует убийство Гиви для усиления пропаганды против Москвы

Вчера утром в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви".

Фото: vk.com/Михаил Толстых

По версии следствия, комбат "Сомали" стал жертвой покушения в штабе, прямо у себя в кабинете: его взорвали выстрелом из реактивного огнемета "Шмель".

За комментарием Pravda.Ru обратилась к украинскому общественному деятелю, одесскому журналисту и публицисту Александру Ветрову.

Есть у вас версии, как это могло произойти? Кто мог это сделать? Украинские диверсанты на такое способны?

В данный момент сложно говорить, учитывая события последнего года. Я бы не говорил только об этом трагическом событии. Потому что, как мы все знаем, были ликвидированы диверсантами выдающиеся деятели Донецкой и Луганской народной республики и полевые командиры, которые имели огромное значение и для ополчения, и для всей истории этой борьбы.

Их осталось не так много, и Гиви был знаковой персоной. Конечно, можно много говорить о работе спецгрупп и спецслужб, потому что граница не закрыта наглухо. Нам всем известно, что оборот оружия здесь не контролируется. То есть совершить подобный террористический акт для специально обученных людей не составляет, я думаю, ни малейшего труда.

Более того: в условиях эскалации конфликта и нагнетания истерии на фоне предложений таких политиков, как Тимошенко, ввести военное положение все подобные акции очень на руку Киеву. Потому что снова можно во всем обвинять Кремль и уверять в том, что это руками Москвы убираются знаковые персоны.

Это трагическое событие Киев использует в своих пропагандистских целях: они будут и дальше пичкать народ Украины сообщениями о том, что это "Кремль убрал своего".

Для ополчения, как и для гражданского населения, это происшествие может стать неким деморализующим и угнетающим фактором.

Какая на данный момент обстановка в ДНР и ЛНР?

Сегодня Украина действительно стягивает сюда свои войска. Мы знаем, что в в Херсонской области, в городе Чаплинке, сотни людей перекрыли дорогу, чтобы не допустить передислокацию военных в Мариуполь. Но все равно в сторону Донбасса отправился эшелон с более чем сотней единиц тяжелого вооружения. Это и самоходные орудия, и гаубицы, и системы залпового огня. Готовятся провокации.

Но сколько бы ни играла мускулами Украина, Донецкая и Луганская республики все-таки сдерживаются, хотя люди там устали. Они уже готовы ввязаться в открытый бой, чтобы им дали команду "вперед, в атаку". Хотя, конечно, никто не хочет крови, это понятно.

Но больше всего устали на передовой. Я общался там с бойцами, они устали просто так там сидеть, когда со всех сторон по ним "разминаются стволы", а они вынуждены сдержанно отвечать на провокации. Хотя как назвать провокациями откровенные артиллерийские обстрелы из тяжелого крупнокалиберного вооружения? Поэтому сейчас армия народных республик готова не только к обороне, но и к наступлению. А за ними стоит весь русский мир, назовем открытым текстом. Даже я готов взять оружие, чтобы защищать эту землю. И заметьте - как гражданин Украины прежде всего.

Поверьте, здесь, на этой территории, находятся десятки тысяч человек, готовых по первому приказу взять оружие и пойти на защиту своей родной земли для того, чтобы раз и навсегда покончить с этим киевским режимом и дать свободу Украине.

А мирные жители? Что происходит на улицах?

Сколь сильными не были бы обстрелы, жители Донецка и Луганска за эти почти три года закалились. Там стреляют, а здесь идет уборка улиц, покраска заборов, фасадов, уборка снега. Очень хороший контраст сейчас, когда Киев находится под снежными завалами, а в Донецке полным ходом идет техника и дворники работают, убирая снег. А там где-то стреляют из "Ураганов" и "Градов"...

Для населения это уже стало буднями, когда где-то недалеко стреляют и взрывают. Конечно, они жалуются, но самое главное в Донбассе, что у людей нет обиды. Поначалу, может быть, и кипели эмоции: почему же Россия не предпринимает ничего? Но вообще - люди знали, на что идут, защищая свою землю. Поэтому они не ждут какой-то манны небесной.

Другое дело, что жителей востока раздражает то, что им не дают возможности дать "ответку", что они должны соблюдать Минские соглашения вместо того, чтобы ответить врагу. А ведь это действительно враг, который устроил террор собственного народа.

А на улицах городов все спокойно, светло. Может показаться, что если идет война прямо на окраине - значит, город сидит в страхе. Но нет такого. Здесь все давно знают, что если обстрелы, они спускаются в бомбоубежища и подвалы. Как бы это ужасно ни звучало, идет обычная жизнь - кроме тех случаев, когда убивают мирных граждан. И тогда все солидарны, в трауре, потому что это общая боль - независимо от того, убит один человек, десять или сто.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня