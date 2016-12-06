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Источник Правда.Ру

Трампа поразила стоимость нового самолета для президента США

Мир

Стоимость контракта  на постройку нового самолета для главы государства возмутила избранного президента Дональда Трампа. Как известно, право на постройку лайнера выиграла корпорация Boeing.

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Фото: AP

Свое отношение к этому новый американский президент выразил в Twitter: "Boeing строит абсолютно новый "борт номер один" модели 747 для наших будущих президентов, но его цена никак не контролируется, она больше 4 млрд. Отменить заказ", - написал Трамп во вторник в своем микроблоге.

Конечно, считает президент, все хотят, чтобы Boeing зарабатывал, "но не такие же суммы", - добавил он.

Информация о том, что Boeing поставит новый "борт номер один", появилась в конце января прошлого года.

По мнению министра ВВС США Дебора Ли Джеймс, только Boeing 747-8 отвечает всем необходимым требованиям, которые обеспечивают работу первого лица государства, ведь самолет президента это не только его офис, но и один  из самых заметных символов США, а также офиса президента.

В настоящее время глава Белого дома в качестве своего самолета использует Boeing 747, имеющий обозначение VC-25.

Интересно, что в то время как Трамп возмущается стоимостью постройки нового президентского борта №1, жители Нью-Йорка недоумевают по поводу того, сколько стоит городу охрана семьи нового президента. Как рассказывала Правда.Ру, горожане собрали более ста тысяч подписей под петицией с требованием к Меланьи Трамп покинуть Нью-Йорк и переехать к мужу в Белый дом после его инаугурации.

 Дело в том, что охрана Трампа и его семьи обходится властям Нью-Йорка более чем в миллион долларов в день. После того, как Трамп переберется в Белый дом, эти расходы останутся почти на прежнем уровне, ведь супруга нового президента намерена пока оставаться  в своем пентхаузе в башне Trump Tower на Манхэттене, под хрустальными люстрами и потолками, расписанными по мотивам греческих мифов,по меньшей мере, до конца учебного года.

Кстати 45-1 президент США вообще отказался от положенной ему после вступления в должность 20 января 2017 года заработной платы.

"Я думаю, что по закону я должен получать $1, так что буду получать $1", -заявил Трамп в эфире телеканала CBS. При этом он признался, что не знает, сколько вообще получает хозяин Белого дома. Когда же он услышал цифру 400 тысяч долларов в год, то заявил: "Нет, я не буду получать зарплату. Не буду".

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Темы Boeing борт №1 США Дональд Трамп
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