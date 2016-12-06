Стоимость контракта на постройку нового самолета для главы государства возмутила избранного президента Дональда Трампа. Как известно, право на постройку лайнера выиграла корпорация Boeing.
Свое отношение к этому новый американский президент выразил в Twitter: "Boeing строит абсолютно новый "борт номер один" модели 747 для наших будущих президентов, но его цена никак не контролируется, она больше 4 млрд. Отменить заказ", - написал Трамп во вторник в своем микроблоге.
Конечно, считает президент, все хотят, чтобы Boeing зарабатывал, "но не такие же суммы", - добавил он.
Информация о том, что Boeing поставит новый "борт номер один", появилась в конце января прошлого года.
По мнению министра ВВС США Дебора Ли Джеймс, только Boeing 747-8 отвечает всем необходимым требованиям, которые обеспечивают работу первого лица государства, ведь самолет президента это не только его офис, но и один из самых заметных символов США, а также офиса президента.
В настоящее время глава Белого дома в качестве своего самолета использует Boeing 747, имеющий обозначение VC-25.
Интересно, что в то время как Трамп возмущается стоимостью постройки нового президентского борта №1, жители Нью-Йорка недоумевают по поводу того, сколько стоит городу охрана семьи нового президента. Как рассказывала Правда.Ру, горожане собрали более ста тысяч подписей под петицией с требованием к Меланьи Трамп покинуть Нью-Йорк и переехать к мужу в Белый дом после его инаугурации.
Дело в том, что охрана Трампа и его семьи обходится властям Нью-Йорка более чем в миллион долларов в день. После того, как Трамп переберется в Белый дом, эти расходы останутся почти на прежнем уровне, ведь супруга нового президента намерена пока оставаться в своем пентхаузе в башне Trump Tower на Манхэттене, под хрустальными люстрами и потолками, расписанными по мотивам греческих мифов,по меньшей мере, до конца учебного года.
Кстати 45-1 президент США вообще отказался от положенной ему после вступления в должность 20 января 2017 года заработной платы.
"Я думаю, что по закону я должен получать $1, так что буду получать $1", -заявил Трамп в эфире телеканала CBS. При этом он признался, что не знает, сколько вообще получает хозяин Белого дома. Когда же он услышал цифру 400 тысяч долларов в год, то заявил: "Нет, я не буду получать зарплату. Не буду".
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