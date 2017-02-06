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Над Донбассом замечен стратегический беспилотник США

Мир

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk 10 часов кружил над Украиной. Он совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения. Об этом сообщили западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

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Фото: AP

Беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), но не пересекал ее. Разведчик летал на высоте 15,5 тыс. метров.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также пограничными областями России.

Ранее подлеты к линии разграничения на Донбассе этого американского стратегического беспилотника были зафиксированы 15 октября, 14 ноября, 2 и 16 декабря, передает "Интерфакс".

Напомним, в марте прошлого года возле Крыма был перехвачен американский беспилотник-шпион. Устройство было оснащено фото-, видео- и прослушивающей аппаратурой. Согласно бортовому номеру 3412, высветившемуся на локаторе, беспилотник состоит на балансе у американских военных.

В России заявили, что "вероятнее всего он занимался сбором развединформации". Вскоре неизвестный самолет шустро развернулся и покинул российское небо.

Летательный аппарат держался от границы полуострова на расстоянии всего 13 километров. Едва беспилотник приблизился к границе РФ, в воздух был поднят наш самолет-перехватчик. Далее, сделав крюк у крайней точки Крыма, БПЛА по тому же маршруту вернулся обратно.

А 18 июля американский разведывательный самолёт Boeing RC-135 два раза стал нарушителем шведского воздушного пространство, не имея предварительной согласованности с властями страны. Самолет находился в небе 14 минут.

В декабре СМИ сообщили, что после размещения "Искандеров" и комплексов С-400в Калининграде к российским границам стали чаще наведываться разведывательные самолеты НАТО.

К слову, позже в Кремле рассказали, до каких времен "Искандеры" будут оставаться в Калининграде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телерадиокорпорации Би-би-си, что невозможно вывести российские ракеты из Калининграда, пока ракеты НАТО остаются в Европе.

"Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте", — сказал он.

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