Девятиклассников ждет устный экзамен по русскому

Введение устной части государственной итоговой аттестации (ГИА) по русскому языку будет способствовать развитию единого образовательного пространства, считает глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Ранее в ведомстве обсудили результаты пилотной апробации устной части ГИА по русскому языку.

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"Введение устной части ГИА по русскому языку будет способствовать развитию единого образовательного пространства нашей многонациональной страны. Следует осознавать то, что экзамен по русскому языку обязателен для всех выпускников. Поэтому технология устного экзамена должна быть максимально надежной, чтобы не допустить никаких сбоев", — приводятся в сообщении слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

"В ходе обсуждения была отмечена необходимость реализовать ряд подготовительных мероприятий до введения устной части в систему ГИА: провести широкомасштабные апробации и общественно-профессиональное обсуждение модели устной части ГИА, внести изменения в соответствующие программы повышения квалификации учителей русского языка", — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Кроме того, в ходе обсуждений представители министерств образования Московской области, Республики Татарстан и Чеченской Республики, где проводилась пилотная апробация, проинформировали о ее результатах и той работе, которую предстоит провести в регионах для успешного проведения устного экзамена в штатном режиме.

Кстати, раньше сообщалось, что школьники смогут сдавать экзамены не только по английскому, но и по китайскому языку. ЕГЭ по этому предмету может появиться уже в 2017 году. Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, примерные программы преподавания китайского языка разработаны в 3-х видах: одна — для основного общего образования, а две другие — для среднего общего образования (базового и углублённого уровней). Уже подготовлены порядка 450 экзаменационных заданий. Для каждой программы сформировано по 4 варианта контрольных измерительных материалов. На сегодняшний день преподавание этого предмета ведется в 123 школах 34 регионов.

Между тем, споры насчет ЕГЭ и ГИА среди родителей и учителей не утихают. Вопрос о отмене тестов ставят не первый год. К примеру, председатель центрального совета Национального родительского комитета Ирина Волынец высказала точку зрения, что ЕГЭ — это американский тест "на идиотизм". Таким образом государство готовит "грамотных потребителей", уверена женщина.

О том, что такие тесты — это буквально издевательство над школьниками и над наследием советского образования, говорили и в Госдуме. С просьбой отменить проведение ЕГЭ, навязанное России и прокредитованное Мировым банком, выступал депутат от фракции ЛДПР Роман Худяков.

А после участившихся случаев самоубийств детей после оглашения результатов ЕГЭ за голову схватились психологи. Главной проблемой педагоги называют то, что в последний год учебы дети попросту не учатся, а лишь готовятся к ЕГЭ.

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