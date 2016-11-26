В Литве нашли эффективный способ борьбы с кредитоманией

Внести себя в специальный список, который запретит банкам выдавать кредиты людям, постоянно берущим взаймы предложил "кредитоманам" литовский Центробанк. Об этом рассказал корреспондент радио "Вести FM".

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Избавиться от кредитного бремени жителям Литвы поможет специальная услуга "Стоп потребительским кредитам". Для этого всего лишь надо совершенно бесплатно внести свои данные в соответствующий список. На выбор предлагается несколько способов: это можно сделать через электронную банковскую систему, через интернет-сайт Банка Литвы, написать заявление в здании самого банка, прислать его регистрированным письмом или по электронной почте. Внести себя в список можно и через представителя, у которого есть необходимые полномочия.

Можно при подаче заявления самому определить необходимый период, в течение которого заявителю не должны выдавать потребительские кредиты. Если же сроки не указываются, что заявитель автоматически вычеркивается из списка спустя 2 года.

Администратором документа является Центральный банк Литвы. Данные будут предоставляться только литовским компаниям, выдающим потребкредиты, и все они будут обязаны проверять список. Если это требование не выполнено, то финансовая организация заплатит штраф, который будет зависеть от суммы выданного займа, а кредитный договор будет признан недействительным.

К слову, услугой этой могут воспользоваться не только должники. Можно внести в него свою фамилию "на всякий случай" - к примеру, если вы потеряли документы и опасаетесь, что ими воспользуются мошенники для оформления займа.

При этом, запрет касается только потребительских кредитов, а на другие, к примеру, ипотечные, это не распространяется. Примерно так же в Литве борются и с игроманами: написал заявление и ни одно казино к себе уже в зал не пустит.

В России проблема закредитованности населения стоит не менее остро. В начале этого года у россиян снова возник повышенный интерес к кредитам, что было отмечено - с изрядной долей беспокойства - Центробанком РФ. Правда, банкиры обещали, что смогут сохранить бдительность и консервативность при выдаче ссуд.

В то же время участники рынка уверены, что регулятора напрасно беспокоится - горький опыт прошлых лет научил банкиров быть консервативными в выдачах кредитов. Банки не ослабляют требований к заемщикам, даже несмотря на высокие объемы кредитования.

По словам зампреда правления Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслава Андрюшкина, риски необеспеченного кредитования все еще сохраняются, поэтому, несмотря на "оттаивание" розницы, банки предпочитают активно не наращивать долю таких кредитов. Хотя, добавляет он, "не исключено, что на фоне постепенной разморозки потребкредитования некоторые игроки решили нарастить свой портфель, и именно на этот рост обратил внимание Центральный банк".

Как писала ранее Правда. Ру, выяснилось, что сегодня на одного заемщика приходится не менее 210 тысяч кредитных рублей. При этом в России есть области, где в "долговую петлю" влезли почти все жители трудоспособного возраста. И как говорят аналитики, задолженность населения по займам будет только расти.