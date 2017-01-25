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Источник Правда.Ру

Историк: Книга о "блокадниках-людоедах" — это подготовка к войне

Общество

В США профессор Бостонского университета Алексис Пери издала книгу о блокадном Ленинграде под названием "Война изнутри. Дневники из блокадного Ленинграда". Автор утверждает, что люди почти не упоминали врага, напавшего на их страну, — они видели угрозу со стороны своих соседей, представителей власти и даже родственников. Общий смысл книги в том, что блокадники Ленинграда выжили из-за людоедства.

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Где границы, за которые можно выходить в оглашении исторических фактов? Имеет ли место в случае с книгой Пери обычная фальсификация истории? На вопросы Правды.Ру ответил специалист по истории России начала XX века, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук Олег Айрапетов.

— Где грань между фальсификацией истории ("теперь это — город людоедов") и труднопринимаемой правдой (да, были страшные случаи)?

— Никакой грани нет, особенно сейчас. Вообще никакой грани. Сейчас фальсификация является нормой, она стала практически мейнстримом, особенно пропаганда. В настоящее время то, что раньше было каким-то исключением, стало просто доминирующим правилом.

А чего ожидать от американских исследователей советского периода? Они всегда отличались в самую специфическую сторону.

Американские историки великолепные специалисты, особенно по истории России. Среди них множество в высшей степени достойных, уважаемых людей.

Так называемые советологи — это идеологические проститутки. Если сейчас вышла книга, она готовилась несколько лет назад. Это один из элементов идеологической пропаганды, подготовки к войне против России. Но она настолько очевидна и настолько системна, что тут говорить не о чем.

— Это провокация?

— Нет, это не провокация. Поймите, для начала войны необходимо дегуманизировать противника, лишить его образа человека, то есть нас. Это элемент большой пропаганды для борьбы с нелюдями, каковыми они бы хотели, чтобы нас считали там. И они своего добиваются. А кроме американских пропагандистов у нас и российские есть.

— Дневники ленинградцев, действительно, страшные, а как в той исторической ситуации могло быть иначе?

— Да, более чем достаточно материалов. Но они не имеют значения. Ссылка к источникам, исторической правде не имеет никакого значения. Это просто довольно циничные люди, которые ведут дело так, как им приказывают, по определенному заказу. Какой смысл сейчас ссылаться на Берггольц, ссылаться на дневники, на известные факты? Примерно такая же ситуация была во второй половине 80-х годов, когда Коротич в журнале "Огонек" печатал абсолютный бред, в том числе и про блокаду. Просто, значит, был заказ, а он его выполнял. Вот и все.

— То есть на новом витке повторяется?

— Да, конечно. Тогда же получилось, они и сегодня на это надеются.

— Новых методов не изобрели пока…

— А зачем изобретать новый метод? Метод очень простой, и задача очень простая — очень трудно воевать или призывать к войне с людьми, которые обладают высокой культурой, цивилизацией, которой присущ гуманизм и прочие высокие качества. И очень легко с какими-то полуживотными, которые занимаются каннибализмом, которые не имеют ничего схожего с тобой, с твоими соседями.

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