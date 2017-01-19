По запросу ФБР в Испании задержан российский программист

Полиция Испании по запросу ФБР задержала программиста Станислава Лисова, его подозревают в причастности к хакерским атакам.

Фото: Fotodom.ru/DP

Как рассказала супруга россиянина Дарья Лисова, семья живет в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. Станислав работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

"Нас задержали в аэропорту Барселоны, когда мы приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем как улететь в Лион — продолжать наше путешествие и навестить друзей. Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок, сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук", — рассказала Лисова RT.

Испанские полицейские сообщили, что задержание проводилось по запросу ФБР и Интерпола. Обвинения программисту не предъявили, сейчас он находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

По данным РИА Новости, власти официально уведомили диппредставительство о задержании российского гражданина. "После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне инициативно установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи", — сообщил пресс-секретарь посольства России в Испании Василий Ниорадзе.

Российская сторона направила запрос с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания мужчины.

Напомним, в 2015 году программист из России Дмитрий Белороссов судом в Атланте был приговорен к 4,5 годам тюрьмы за кибермошенничество. Об этом сообщил в пресс-релизе прокурор США по северному округу штата Джорджия Джон Хорн.

Согласно документу, 22-летний Белороссов признался в том, что создал в 2011 году в России вредоносную программу Citadel, которая заразила более 11 миллионов компьютеров по всему миру и, по данным прокуроров США, вызвала ущерб на 500 миллионов долларов.

Белороссов был арестован в Испании и выдан в США на том основании, что среди жертв созданной им программы был один компьютер в штате Джорджия. Отметим, что Citadel — программа, предназначенная для кражи банковской информации, данных кредитных карт и другой персональной информации. Белороссов к основному сроку получил еще 3 года условно и был приговорен к возмещению ущерба на 322 тысячи долларов, подчеркивает издание.

Отметим, ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщала, что разведслужбы США подозревают, что российские хакеры взломали компьютеры Национального комитета Республиканской партии, однако не стали публиковать похищенные данные.

По данным издания, ранее республиканцы заявляли об отдельных случаях взлома компьютеров членов партии, но попытки доступа к данным комитета, по их словам, оказывались неудачными. Как заявил источник газеты, кибератака на комитет республиканцев была предпринята весной, и за атакой стоят те же хакеры, что взломали компьютеры демократической партии.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!