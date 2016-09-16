Итоги опроса ВЦИОМ говорят о том, что почти 90% россиян гордятся историей страны, ее культурой и сильной армией, однако уровень жизни в стране вызывает гордость лишь у 20% жителей.
Всероссийский опрос ВЦИОМ о том, частью какой общности россияне ощущают себя в большей степени и какие события последних лет вызывают гордость, был проведен 18-19 июня в 130 населенных пунктах 46 регионов среди 1,6 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
"Подавляющее большинство россиян гордятся историей (90%) и культурой (88%) страны, сильной армией (90%), наукой (82%). Предметом гордости также являются спорт (75%), позиция России на международной арене (72%). Причем за последние годы патриотические чувства заметно окрепли. На этом фоне выделяется отношение к уровню жизни населения: данный вопрос вызывает высокое чувство только у 19%, тогда как 76% не могут сказать того же", - говорится в результатах опроса.
Социологи отмечают, что 59% опрошенных в ответ на вопрос "Кто я такой?", прежде всего, называют себя гражданами России. Таким образом, для большинства россиян ключевым признаком самоопределения является принадлежность к стране.
"В последние два года для респондентов выросла значимость понятия "человек" (так определяют себя уже 31% - с 21% в 2014 году) и семейного статуса (с 12% до 19%), в то время как близость с жителями одного города/села стала ощущаться слабее (с 24% до 16%)", - сообщает ВЦИОМ.
Опрос также показал значимость событий последних 15 лет для граждан России. Респонденты в первую очередь отметили такие факты, как присоединения Крыма (14%), проведение зимней Олимпиады в Сочи (12%) и укрепление вооруженных сил (10%). При этом "каждый четвертый опрошенный (25%) наиболее достойным называет президента страны".
"Воссоединение с Крымом весной 2014 года оказало большое влияние на восприятие россиянами самих себя и своей страны. Гордость за страну взлетела до самого высокого уровня. Опрошенные по-новому взглянули на отечественную армию и на позицию России в мире. Два из трех самых популярных событий последнего десятилетия также связаны с Крымом. Следующая область внешнеполитической гордости для россиян - успехи наших спортсменов... В вопросе самоидентификации опрошенных вновь растет доля "космополитных" ответов "просто человек", - пояснил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.
Опрос также показал, что большинство граждан (70%) не готовы покинуть Россию ради лучшей жизни. "Среди тех, кто рассматривает такую возможность (всего 23%), чаще встречается молодежь (36% от 18 до 24 лет), москвичи и петербуржцы (32%)", - говорится в материалах.
Напомним, августовский опрос "Левада-Центра", который недавно был признан иноагентом, показал: 70% россиян уверены, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции США и Европы.
По данным экспертов, в начале марта 2014 года тех, кого волновала изоляция страны, было больше (56%). По мнению 43%, санкции США и Европы привели лишь к "незначительному" ухудшению экономической ситуации в России.
"Значительными" проблемы в экономике из-за ограничений Запада называют 29%. Еще 20% уверены, что санкции вовсе не влияют на экономическую обстановку в РФ.
Согласно июльскому опросу "Левада-центра", 77% ощущают кризис в стране, однако 70% уверены, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции. Всего 21% думает, что нужно искать компромисс с Западом, чтобы уйти из-под ограничений."
Люди реагируют на восстановление статуса России как великой державы, для них это важнее, чем экономическая ситуация",- пояснил гендиректор "Левада-центра" Лев Гудков. При этом мнения граждан о том, кто страдает из-за ответных санкций России против США и Европы, разделились.
В июле социологический опрос провел и ВЦИОМ, выяснив при этом, что 75% наших соотечественников уверены в том, что "влияние России велико". Из них более 26% граждан уверены, что Россия уже сейчас является великой державой, а еще 49% - что станет таковой в самое ближайшее время. Сомневаются в том, что Россия может стать сверхдержавой лишь 18%.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Суета киевских правителей наводит на мысль, что идея с выборами в Крыму была подсказана. Едва ли в Киеве до прошлой недели не подозревали о выборах в Госдуму. Напомним, на днях не признавать выборы в Госдуму - как раз из-за Крыма - США и Евросоюзу посоветовал Гарри Каспаров. А потом вдруг озарило и Порошенко и Ко.
Два года назад Владимир Путин уехал с саммита G20 в Австралии до завершения мероприятия, а на саммите в китайском Ханчжоу он — один из самых ожидаемых гостей. Газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что "хотя экономика России меньше, чем экономика Австралии, Россия продолжает утверждать себя в качестве мировой державы". Так в чем твоя сила, Россия?
Опубликованы секретные документы ВАДА, согласно которым, организация покрывала употребление допинга спортсменами США.