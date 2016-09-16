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Источник Правда.Ру

Социологи узнали, чем по-настоящему гордятся россияне

Общество

Итоги опроса ВЦИОМ говорят о том, что почти 90% россиян гордятся историей страны, ее культурой и сильной армией, однако уровень жизни в стране вызывает гордость лишь у 20% жителей.

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Фото: AP

Всероссийский опрос ВЦИОМ о том, частью какой общности россияне ощущают себя в большей степени и какие события последних лет вызывают гордость, был проведен 18-19 июня в 130 населенных пунктах 46 регионов среди 1,6 тысячи человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

"Подавляющее большинство россиян гордятся историей (90%) и культурой (88%) страны, сильной армией (90%), наукой (82%). Предметом гордости также являются спорт (75%), позиция России на международной арене (72%). Причем за последние годы патриотические чувства заметно окрепли. На этом фоне выделяется отношение к уровню жизни населения: данный вопрос вызывает высокое чувство только у 19%, тогда как 76% не могут сказать того же", - говорится в результатах опроса.

Социологи отмечают, что 59% опрошенных в ответ на вопрос "Кто я такой?", прежде всего, называют себя гражданами России. Таким образом, для большинства россиян ключевым признаком самоопределения является принадлежность к стране.

"В последние два года для респондентов выросла значимость понятия "человек" (так определяют себя уже 31% - с 21% в 2014 году) и семейного статуса (с 12% до 19%), в то время как близость с жителями одного города/села стала ощущаться слабее (с 24% до 16%)", - сообщает ВЦИОМ.

Опрос также показал значимость событий последних 15 лет для граждан России. Респонденты в первую очередь отметили такие факты, как присоединения Крыма (14%), проведение зимней Олимпиады в Сочи (12%) и укрепление вооруженных сил (10%). При этом "каждый четвертый опрошенный (25%) наиболее достойным называет президента страны".

"Воссоединение с Крымом весной 2014 года оказало большое влияние на восприятие россиянами самих себя и своей страны. Гордость за страну взлетела до самого высокого уровня. Опрошенные по-новому взглянули на отечественную армию и на позицию России в мире. Два из трех самых популярных событий последнего десятилетия также связаны с Крымом. Следующая область внешнеполитической гордости для россиян - успехи наших спортсменов... В вопросе самоидентификации опрошенных вновь растет доля "космополитных" ответов "просто человек", - пояснил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Опрос также показал, что большинство граждан (70%) не готовы покинуть Россию ради лучшей жизни. "Среди тех, кто рассматривает такую возможность (всего 23%), чаще встречается молодежь (36% от 18 до 24 лет), москвичи и петербуржцы (32%)", - говорится в материалах.

Напомним, августовский опрос "Левада-Центра", который недавно был признан иноагентом, показал:  70% россиян уверены, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции США и Европы.

По данным экспертов, в начале марта 2014 года тех, кого волновала изоляция страны, было больше (56%). По мнению 43%, санкции США и Европы привели лишь к "незначительному" ухудшению экономической ситуации в России.

"Значительными" проблемы в экономике из-за ограничений Запада называют 29%. Еще 20% уверены, что санкции вовсе не влияют на экономическую обстановку в РФ.

Согласно июльскому опросу "Левада-центра", 77% ощущают кризис в стране, однако 70% уверены, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции. Всего 21% думает, что нужно искать компромисс с Западом, чтобы уйти из-под ограничений."

Люди реагируют на восстановление статуса России как великой державы, для них это важнее, чем экономическая ситуация",- пояснил гендиректор "Левада-центра" Лев Гудков. При этом мнения граждан о том, кто страдает из-за ответных санкций России против США и Европы, разделились.

В июле социологический опрос провел и ВЦИОМ, выяснив при этом, что 75% наших соотечественников уверены в том, что "влияние России велико". Из них более 26% граждан уверены, что Россия уже сейчас является великой державой, а еще 49% - что станет таковой в самое ближайшее время. Сомневаются в том, что Россия может стать сверхдержавой лишь 18%.

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Темы ВЦИОМ социологический опрос
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