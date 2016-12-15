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Источник Правда.Ру

Полонский: Я иду в президенты и уволю всех судей

Общество

Обвиняемый в мошенничестве предприниматель Сергей Полонский заявил о своем намерении баллотироваться в 2018 году на пост президента России.

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Фото: AP

Заявил об этом своем намерении он сам членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые посетили предпринимателям в московском СИЗО. Напомним, ОНК курирует все вопросы соблюдения прав человека в местах лишения свободы, в том числе, и в следственных изоляторах.

Как рассказали в беседе с ТАСС члены ОНК, в ходе встречи Полонский заявил своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России на выборах 2018 года,  По их словам, предприниматель также сказал, что в случае победы "первым указом уволит всех судей, а вторым - объявит конкурс на должности судей с участием в конкурсе адвокатов".

Правозащитники рассказали, что Полонский уверен, что "легко соберет необходимое число подписей избирателей в поддержку выдвижения своей кандидатуры". Кроме того, добавили члены ОНК, по их данным, осужденные и ожидающие суда обитатели "Лефортово" из различных камер сообщали им, что "в курсе" выдвижения их "соседа" и проголосуют за него на выборах.

Напомним, сегодня днем Правда.Ру, уже сообщала о появившихся у Полонского президентских амбициях, но со слов его адвоката, Славика Брсояна. Заявление на эту тему было сделано в рамках судебного заседания.

"И это была не шутка с его стороны. Человек себя виновным не считает, я разделяю его позицию. И он на сегодняшний день не признан виновным. И поэтому никаких ограничений в избирательном праве на него не наложено. Он считает и верит в то, что если хотя бы какой-то намёк на объективность будет, то в отношении него не будет постановлен обвинительный приговор. И тогда он будет принимать участие в выборах", - цитирует адвоката издание Life.

Уголовное дело в отношении Полонского рассматривается в Пресненском суде Москвы. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Вместе с ним на скамье подсудимых находятся руководитель финансового департамента корпорации "Миракс групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин, которые обвиняются в пособничестве мошенничеству.

Полонскому инкриминируются два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей. Свою вину подсудимый не признает. По данной статье Полонскому грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее о своем желании выдвигаться кандидатом на пост президента России заявил осужденный условно блогер Алексей Навальный. Отметим, что 

полной ясности с юридическим статусом новоявленного кандидата все равно пока нет. 16 ноября Верховный суд России отменил приговор в отношении Навального, признанного виновным в хищении имущества госпредприятия "Кировлес".

Дело направлено на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова. Основанием для этого решения стало постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав Навального и Петра Офицерова (второго фигуранта дела) на справедливое судебное разбирательство.

В связи с этим звучали предположения, что заявив о выдвижении в качестве кандидата на пост президента, Навальный может попытаться в дальнейшем использовать это для давления на суд. Ведь одно дело - судебный процесс с участием блогера, и другое - человека с неким статусом. Что вполне можно использовать в медийной кампании - если, допустим, вердикт суда Навального и Ко не устроит.

После Навального жена фигуранта "болотного дела" Сергея Удальцова сообщила на своей странице в Twitter о том, что оппозиционер будет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы.

"Если Навальный собрался баллотироваться в президенты - то Удальцов тоже будет", - написала Анастасия Удальцова.

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Темы ОНК Сергей Полонский выборы президента России
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