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Источник Правда.Ру

В России грядет кредитная дискриминация

Общество

С начала года ежемесячное число запросов от работодателей в бюро кредитных историй выросло с 10 000 до 30 000. Проверке подвергаются не только новые сотрудники при приеме на работу, но и действующий персонал. Работодатели отслеживают изменения долговой нагрузки сотрудников, в том числе появление просрочек по ранее взятым кредитам.

В России грядет кредитная дискриминация
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Мнением по этому поводу с Pravda.Ru поделился член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров.

Как это отразится на рынке труда, как на работниках?

— С одной точки зрения, конечно, работодатель должен знать, какое финансовое состояние у его подчиненных, в этом отношении ничего страшного я не вижу. С другой стороны, боюсь, что очень часто это может использоваться, как дискриминация. То есть, если у человека есть кредиты или какие-то долги, большие, или что-то еще, его могут не брать на работу.

Конечно, это скажется на рынке труда. Работодатели у нас не все добросовестные, сейчас, учитывая кризис, кто-то может злоупотреблять этим. Но у каждого человека есть определенное, в том числе, личное пространство, тайны, которые работодатели не должны знать. Это не их компетенция.

— По закону запросить кредитную историю можно лишь с согласия проверяемого. Могут ли работники отказать в этом, или компании могут и без такого разрешения узнать всю информацию в бюро кредитных историй?

— Ни для кого не секрет, что сейчас эти базы данных прозрачные, покупаются, продаются. Думаю, что службы безопасности при желании могут без самого работника получать эту информацию, конечно, это незаконно.

С точки зрения того, будет ли подписывать или разрешать работник, думаю, все зависит от предприятия. Если, например, работнику не нужно о себе давать лишнюю информацию, то не надо подписывать. Сотрудники очень часто зависят от работодателя, и соответственно, идут у него на поводу, и даже подписывают бумаги, еще более ущемляющие права.

Ранее Pravda.Ru писала, что до Нового года в России уволят порядка 136 тысяч человек. О таких планах работодателей сообщил Минтруд. Первыми под сокращения попадают чиновники и работники банков. В банковской сфере уволят около 40 тысяч человек. Учитывая, что трудятся в кредитных учреждения 1,2 миллиона человек, мест лишаться 3,4 работников этой области. Увольнение грозит также 39 тысячам финансистов.

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Темы кредиты население работодатель Георгий Федоров
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