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Источник Правда.Ру

Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно

Общество

В России Новый год празднуют основательно, пишет Анна-Лена Лаурен в статье, опубликованной Dagens Nyheter. Финская журналистка, много лет проработавшая в Москве и Петербурге и прекрасно владеющая русским языком, решила поделиться впечатлениями о том, как россияне проводят новогодние каникулы.

Финская журналистка: Русские празднуют Новый год основательно
Источник фотографии: Associated Press

"В первый день нового года я поехала в Подмосковье, на дачу к своим хорошим друзьям. Они были заняты фаршированной рыбой "гефилте фиш" (еврейское блюдо, чаще всего карп), шампанским и сериалами про Шерлока Хомса. По какой-то причине проницательный детектив невероятно популярен в России — как в старых, так и в новых экранизациях", — приводит текст публикации ИНОСМИ. Ру.

На следующий день друзья Анны запланировали катание на лыжах и русскую баню. "Когда я сказала, что мне нужно обратно в город, они чрезвычайно удивились. "Но мы же будем жарить шашлык! Может, ты поедешь вечером?"", — рассказывает журналистка.

В своем рассказе Лаурен отметила, что праздники для русских имеют гораздо большее значение, особенно для замученных стрессом москвичей, которые свыклись с тем, что в будни работать приходится очень долго. "Я не выходила на улицу два дня. И я не собираюсь покидать дом, пока мне не придется опять идти на работу", — заявила одна из ее подруг в первый день нового года.

"Следующие долгие каникулы в России наступят в начале мая, когда празднование Первого мая и Дня победы 9 мая вновь позволят многим оставить работу почти на две недели. Новогодние и майские праздники — это святое. Представить, что российское правительство из экономических соображений покусилось бы на них, практически невозможно", — рассказала Анна-Лена Лаурен.

Отметим, не секрет, что на Западе не принято праздновать Новый год с таким размахом, как в России и в странах СНГ. Больше всего иностранцев шокирует традиция "провожать Старый год", до начала боя курантов.

Русские любят собираться за столом в кругу семьи или друзей и вспоминать, что было в ушедшем году. И все эти воспоминания они запивают алкоголем и закусывают салатами. Кстати, новогодний стол — это еще один из поводов иностранцев прибывать в легком шоке. Обычно русские готовят намного больше еды, чем они и их гости могут съесть. И, чтобы еде не пропадать, они всегда заворачивают их с собой и отдают друзьям.

Что касается главных блюд Нового года, то это, конечно "Оливье". И хоть его рецепт совсем не совпадает с ингредиентами оригинального "Оливье", без него не обходится ни один новогодний стол. Также, россияне не могут почувствовать праздничную атмосферу без мандаринов. И, хоть, в самой России эти цитрусовые нигде не растут — они все равно считаются неотъемлемой частью Нового года. Эта традиция осталась в наследство от Советского Союза.

Еще одно отличие россиян — это украшение дома самодельными снежинками. Их вырезают в огромном количестве и клеят на окна. Эта забава очень популярна как у детей, так и у взрослых. Но самая странная традиция даже не может быть переведена на английский язык. В России и странах СНГ всегда отмечают Старый Новый год. Этот странный праздник появились из-за различий в юлианском и григорианском календаре. Но он очень нравится россиянам. Это еще один лишний повод собраться вместе и съесть оливье.

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Русские новогодние традиции, поражающие Запад
Темы праздник россияне Новый год
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