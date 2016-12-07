Минздрав: Коррупция в российской медицине неискоренима

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что коррупция в медицине неискоренима, пока она существует в "макромире". Она добавила, что "пока есть коррупция, есть коррупция в медицине". Об этом пишет Газета. ру. При этом глава Минздрава подчеркнула, что ведомство продолжает бороться со взяточничеством.

источник Pravda.Ru

Таким образом, министр ответила на жалобу депутата из ЛДПР о медицинском персонале, который намекает больным на оплату услуг в ускоренном порядке без очередей.

Также сегодня стало известно о том, что зарплаты российских медиков будут вдвое выше средних по стране. Этого хотят достичь уже к 2018 году. Об этом заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

"С 1 января 2018 года заработная плата врачей в соответствии с майскими указами президента будет составлять 200% от средней по стране. Это неукоснительная позиция, которую никто не может пересматривать и которой мы будем неуклонно следовать", — приводит слова Голодец РИА Новости.

Вице-премьер отметила, что доктора должны получать достойную зарплату, чтобы эффективно работать.

Кстати, ранее СМИ писали, что минфин предложил, напротив, урезать зарплаты медиков.

Также Вероника Скворцова заявила сегодня о замене системы льготного обеспечения россиян лекарствами. За полтора-два года ее может сменить система лекарственного страхования.

"Мы рассматриваем вариант перехода к цивилизованному варианту лекарственного страхования, с единым списком всех застрахованных", — сказала министр.

Между тем, как ранее писала Правда. Ру, врачей обязали показывать пациентам записи, сделанные во время приема. Сделать это врачи должны будут по первому требованию больного. Приказ Минздрава вступил в силу 27 ноября.

Пациенты смогут получить свои медкарты на руки в течение 30 дней. Ознакомиться с ними можно будет в специально отведенном для этого месте. Сейчас полистать свою карту больные могут, написав заявление на имя главного врача медучреждения.

При этом эксперты говорят, что пациенты имеют полное право взглянуть на записи в карте сразу же после приема.

Самих врачей нововведение совсем не пугает. По словам медиков, сейчас пациенты очень редко просят на руки свои карты, чтобы почитать, что пишут в них врачи. Специалисты из сферы здравоохранения, между тем, уверены, что человек без образования в своей карте просто ничего не поймет.

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