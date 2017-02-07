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Источник Правда.Ру

Опасная игра в соцсетях привлекла внимание детского омбудсмена

Общество

Обращение к руководству ГИБДД из-за получившей распространение на дорогах игры "Беги или умри" направила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. По правилам этой игры, ребенку предлагается успеть перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом.

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Фото: AP

"Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних", — говорится в обращении уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей", — приводит слова Кузнецовой пресс-служба детского омбудсмена.

Новое опасное "увлечение" уже активно обсуждают в соцсетях. По мнению одних, это новый кошмар, другие утверждают, что разговоры об этой игре — умелый интернет-вброс провокаторов. Родители подростков обеспокоены тем, что игра может стать смертельной.

Хотя никаких официальных подтверждений от ГИБДД о том, что дети действительно начали играть в эту игру на дорогах пока нет, автомобилисты не скрывают, что с подобными подростками уже сталкивались. Как правило, в такой игре только два участника: первый бежит, а второй снимает происходящее на телефон. Потом видео необходимо загрузить в Сеть, чтобы подтвердить, что новый уровень игры пройден.

Суд по всему, "кошмарные забавы" для школьников предлагаются с пугающей регулярностью. В январе в пабликах появилась новая авантюрная забава "Исчезновения на 24 часа". По правилам игры, подросток должен спрятаться на сутки так, чтобы его никто не мог найти.

Эти и им подобные забавы — не компьютерные игры, а "порождение соцсетей. Самое опасное то, что отследить, что задумали подростки, трудно. Они более продвинутые пользователи, чем старшее поколение. В день создается множество групп, в которых ставятся задачи, и тут же группы уничтожаются.

Не так давно пристальное внимание общественности привлекли к себе так называемые "группы смерти", расплодившиеся в социальной сети "ВКонтакте", в которых состоят в основном подростки. Им навязывают мысли о самоубийстве. Жертвами таких групп уже стали 15 детей.

Ранее удалось задержать одного из администраторов "групп смерти" Филиппа Будейкина, известного в соцсетях как Филипп Лис. В декабре его отправили в одну из психиатрических больниц Санкт-Петербурга для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. В ближайший месяц специалисты дадут оценку психического состояния молодого человека.

В прошлом году стало известно, что соцсети на предмет таких сообществ будут мониторить психологи. Однако даже если удастся выйти на создателей, привлечь их к ответственности очень и очень сложно, говорят эксперты.

— Если мы говорим тех нашумевших группах, в которых якобы детей подталкивали к суициду, то в настоящее время, строго говоря, правовых оснований для привлечения их к уголовной ответственности нет. Потому что статья "доведение до самоубийства" имеет четкие квалифицирующие признаки. Доведение до самоубийства должно иметь в себе угрозы, допустим, или систематическое унижение достоинства. В данном случае мы этого не усматриваем. Здесь с детьми ведут разговоры о том, что "это клево", что такой "выход из всех твоих проблем", и вообще, это ты растешь над собой, это твоя сила духа и т. д. Нужно понимать, что здесь люди тоже вступают в качестве таких "черных психологов", очень четко давя на вычисленные ими проблемные точки в психике ребенка, — рассказал Правде.Ру координатор Центра безопасности интернета Урван Парфентьев.

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