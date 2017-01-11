3D-технологии позволят печатать лекарства дома

Специалисты из управления Дубая по делам здравоохранения считают, что развитие технологии 3D-печати может позволить пациентам создавать лекарства, выписанные им по рецепту, у себя дома.

Как сообщили они на конференции Dubai Health Forum, речь идёт о лечении хронических заболеваний. По мнению ученых, это позволит сократить расходы на дорогостоящие лекарства, в частности, от рака.

Британская компания FabRx, занимающаяся разработкой этой технологии в фармацевтической сфере, представила на форуме новые разработки. "Наша идея — привнести эту технологию в госпитали, клиники и дома. При правильном использовании этот метод будет дешевле и быстрей для пациентов. Госпитали, медицинские центры также смогут запустить собственный производственный процесс", — рассказал представитель компании Альваро Гоянес.

Разработчики считают, что фармацевтам придется определять точную дозировку для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продаваться госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании. Это снизит риск изготовления поддельных препаратов.

Как сообщает РИА Новости, эти технологии уже были протестированы на животных, но создателям понадобится ещё около двух лет, чтобы получить одобрение со стороны регуляторов. Сообщается, что 3D-печать медикаментов будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре будет возможен с помощью специальных кодов.

Отметим, 3D-печать или "аддитивное производство", позволяющее создавать объекты из различных материалов на основе цифровых 3D-моделей — относительно новое явление в мире технологий. Пять лет назад в России о 3D принтерах, которые только начали создаваться зарубежными специалистами, мало кто слышал. Однако, среди наших сограждан нашлись и такие, кто сумел подхватить волну технической революции и наладить производство отечественной продукции, ни в чем не уступающей иностранным аналогам.

О перспективах развития аддитивного производства, Pravda.Ru поговорила с генеральным директором, разработчиком и сооснователем компании Picaso 3D, первого российского производителя трехмерных принтеров, Андреем Исуповым.

Технология 3D печати только недавно вышла на промышленный рынок и стала доступна даже для рядовых потребителей. В сознании многих она до сих пор остается лабораторной фантазией ученых, мечтающих о мире будущего. К примеру, трудно представить 3D принтер по бетону, который заменит дядю Ваню на КамАЗе-бетономешалке, и в считанные минуты "отпечатает" фундамент или целый дом.

По словам Андрея Исупова, в настоящее время наиболее востребованы компактные принтеры, заправленные пластиком. Они позволяют быстро создать 3D модель, внести в нее необходимые правки и "вылить" пластмассовую деталь или макет. В первую очередь, бюджетные принтеры (приблизительная стоимость — около 100 тысяч рублей), востребованы инженерами и конструкторами. Иногда, стоматологические клиники, ориентированные на новые технологии, используют принтеры для создания слепков зубных протезов. Также, "в последние годы стали появляться различные центры инновационного детского творчества, которые активно используют 3D принтеры для развития творческих способностей подрастающего поколения", — отметил собеседник Правды. Ру.

"На сегодняшний день, 3D принтеры не готовы заменить собой станки, ориентированные на серийное производство, а создавать штучный и экспериментальный продукт — вполне", — рассказал Андрей Исупов. По его мнению, российские аналоги принтеров во многом превосходят иностранные и вполне могут побороться за мировой рынок.

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