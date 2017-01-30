Ученые рассказали, можно ли увидеть "жизнь после смерти"

Удивительный феномен, неоднократно описанный в литературе, когда перед глазами умирающего проносятся стремительно картинки из собственной жизни, действительно свойственный человеческому сознанию. Это смогли доказать ученые из израильской Медицинской школы "Хадасса" Еврейского университета в Иерусалиме.

Как сообщает издание Consciousness and Cognition, медики провели исследование, на первом этапе которого были тщательно опрошены семь человек, имевших предсмертный опыт и видевших подобным образом события свой жизни. Затем, на основе полученных данных исследователи разработали анкету, в которой всестороннее рассматривался этот феномен.

Полученный опросник ученые раздали 264 респондентам разных возрастов и профессий, не имевших такого опыта, как первые семь человек. Однако выяснилось, что и им знакомы описываемые переживания. Более того, исследователям удалось выделить определенные закономерности, например, порядок и непрерывность событий, их "перетекание" из прошлого в будущее и связанные с их восприятием эмоции.

В итоге ученые пришли к выводу о том, что повторное переживание жизненных событий в виде своеобразного ускоренного "кино" - это явление с четко определенными характеристиками, и его "смотрят" даже вполне здоровые люди, не испытавшие смертельной опасности. То есть такой образ мышления изначально входит в человеческую систему познания и может активно проявляться в экстремальных условиях во время психологического и физиологического стресса.

Кстати, как рассказывала Правда.Ру, ученые открыли еще одну особенность человеческого тела, которой дали название "сумерки смерти": пытаясь остановить процесс угасания организма, некоторые клетки продолжат жить в течение 48 и более часов после смерти.

Явление, когда информация, записанная в ДНК, конвертируется в "инструкции" для создания протеинов и других молекул называется генетическая экспрессия. Как выяснили ученые, она продолжается в некоторых случаях после смерти организма. Об этом говорится в докладе о посмертной активности, опубликованном в журнале Open Biology.

"Не все клетки умирают, когда умирает организм. Некоторые из них имеют различные периоды жизни, рождения и разную устойчивость к экстремальным ситуациям", - комментирует ведущий автор исследования Питер Нобль из Вашингтонского университета.

Фактически, некоторые клетки, особенно стволовые, продолжают жить, когда надежды уже нет, и пытаются починить себя.

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