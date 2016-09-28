Склонность к насилию человек получил благодаря эволюции

Человек отличается от большинства животных на земле тем, что более агрессивен к себе подобным и чаще убивает или ранит других людей. Причина этого кроется вовсе не в цивилизации, а в эволюции, убеждены ученые.

Цветная литография 19 века. Фото: AP

Об этом рассказывается в статье, которая была опубликована в журнале Natura.

Причины странного феномена - склонности людей к внутривидовому насилию и убийствам себе подобных, чем большинство других млекопитающих не отличается, вызывают споры среди антропологов уже почти три века. В самом общем виде его участников можно разделить на две группы - "руссоисты" и "гоббсисты".

Сторонники теорий французского просветителя Жан-Жака Руссо полагают, что человек до появления цивилизации был своеобразным "благородным дикарем", жил в гармонии с природой и окружающими и не был более агрессивным, чем животные. По их убеждению, именно появление частной собственности стало причиной всех конфликтов, сопровождавшихся насилием.

В свою очередь, их противники, родоначальником идей которых был Томас Гоббс, полагают, что все обстояло наоборот - человек в "естественном состоянии", как писал английский философ, живет в формате "войны всех против всех", обусловленной, как сегодня считают его сторонники, эволюционными причинами. Появление цивилизации и государства, "Левиафана" в терминах Гоббса, наоборот, снизило число конфликтов и насилия.

Маркос Мендес (Marcos Mendez) из университета Мадрида (Испания) и его коллеги придумали остроумный математический способ проверки этих теорий, используя подходы эволюционной биологии и основные положения учения Дарвина.

Как предположили ученые, если идея Гоббса и его сторонников верна, то тогда "естественная" склонность человека к насилию должна была быть характерной и для наших общих предков с шимпанзе, прочими человекообразными приматами, и в меньшей степени свойственной другим обезьянам и прочим отрядам млекопитающих. Если же этой закономерности в реальности нет, то тогда будут правы Руссо и его сторонники.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали данные по смертности среди 137 семейств млекопитающих, изучив в общей сложности свыше четырех миллионов случаев смертей разных животных, а также людей, живших в доисторические времена. Используя эти данные, биологи подсчитали долю смертей, вызванных внутривидовой агрессией, и сравнили этот показатель для родственных и неродственных видов.

Как оказалось, в среднем, млекопитающие убивают друг друга крайне редко - лишь 0,3% смертей приходится на убийства одних животных себе подобными. С другой стороны, этот показатель гораздо выше для древних людей - 2% (в шесть раз выше "нормы"), всех человекообразных обезьян - 1,8% и 2,3% - для предка всех обезьян, и он постепенно падает по мере движения вниз по древу эволюции в сторону общего предка млекопитающих.

Что интересно, уровень насилия после появления цивилизации не упал, а резко вырос, в результате чего доля насильственных смертей выросла до 30% во время железного века и поздней античности. Как полагают ученые, это связано именно с тем, что в это время происходил переход от жизни в "естественном состоянии" к обитанию в политических обществах, в которых, как показывают их замеры, уровень смертности ниже, чем среди древних людей и приматов.

Подобные результаты, как считают Мендес и его коллеги, однозначно говорят в пользу эволюционного происхождения склонности к насилию среди людей.

В частности, уровень насилия среди приматов прямо пропорционален тому, в насколько больших группах они живут и как активно они обороняют свои территории. В таких условиях, объясняют ученые, популяции, предрасположенные к конфликтам, будут чаще выживать и процветать, что подтверждает идею эволюционного происхождения насилия на практике, заключают авторы статьи.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, первое в истории Европы, да и всего человечества, убийство могло случиться 430 тысяч лет назад, о чем ученым рассказали фрагменты черепа древнего проточеловека из испанской пещеры Сима де лос Уэсос, чей обладатель погиб от двух ударов орудием труда в лицо.

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