Представлена новая версия легендарной Nokia 3310

Фото: HMD Global

Компания HMD Global представила новую версию легендарного телефона Nokia 3310. Дата начала продаж пока не разглашается.

Новая Nokia 3310 получила 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320 × 240 пикселей. Устройство снабжено двухмегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD. Отмечается, что телефон стал значительно тоньше и легче. Заряда батареи хватит на 22 часа — в десять раз больше, чем у оригинального устройства.

Телефон можно купить в сером, синем, красном и желтом цветах корпуса. Цена вопроса — 49 евро.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российская компания Mail.ru Group запустит виртуального мобильного оператора под брендом социальной сети VK. Сотрудничество и поддержку оказывает "МегаФон". Бонусы и привилегии для пользователей от оператора VK MVNO — пока "секрет фирмы".

Кстати, компания Lenovo в свою очередь решила отказаться от выпуска смартфонов под брендами Motorola, Vibe и других. "Ведомости" пишут, что смартфоны производителя будут продаваться под брендом Lenovo moto. Последний смартфон под маркой Lenovo появился в России в конце ноября прошлого года. Новые смартфоны Lenovo moto будут представлены 26 февраля 2017 года.

Возможно и то, что переименование бренда не изменит спрос на товар. Для некоторых потребителей остается на первом месте соотношение цены и качества, а не марка мобильного устройства, отмечают эксперты.

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