Мозг человека может сам вырабатывать фруктозу

Преобразовывать собственную энергию в сахар способен головной мозг. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета в результате проведенного эксперимента.

В иследовании принимали участие восемь здоровых добровольцев. Во время внутривенного введения испытуемым глюкозы, их мозг сканировали. С помощью метода отображения исследователи измеряли концентрацию сахара в мозге респондентов.

Оказалось, что спустя десять минут после введения им глюкозы, было зафиксировано повышение ее уровня в головном мозге. Данный процесс известен как путь полиола. Глюкоза является источником энергии в организме и трансформируется в другой сахар, который известен как сорбит, а уже после он преобразуется во фруктозу.

В ходе исследования также были изучены и образцы крови участников эксперимента. Было установлено, что фруктозы в головном мозге тоже стало больше, однако для этого понадобилось не десять минут, а приблизительно полтора часа.

Данная научная работа показала, что фруктоза может производиться в головном мозге человека. Подобный эксперимент был проведен впервые.

Как сообщала "Правда.Ру", ранее исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что фруктоза может повредить сотни генов в головном мозге. Эти гены связаны со многими болезнями: от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний до болезни Альцгеймера и синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В данном случае речь шла о популярном недорогом подсластителе, изготавливаемом из кукурузы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!