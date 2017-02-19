В Китае на службу в полиции пришел первый Робокоп

Первый робот-полицейский приступил к несению службы в китайской провинции Хэнань. Он занимается патрулированием зала ожидания железнодорожного вокзала в городе Чжэнчжоу.

Фото: twitter.com/NBDPress

Передвигается новый "полицейский" на колесах, корпус оснащен сенсорными датчиками, а ростом он не выше среднего человека. Он может самостоятельно производить патрулирование территории, сканировать и распознавать лица людей и отвечать на вопросы пассажиров. Также он способен определять температуру воздуха и предупреждать об угрозе пожара.

На данный момент робот дежурит в тестовом режиме. Планируется, что скоро он начнет работать в ночное время, когда в залах ожидания больше всего пассажиров.

Как мы можем заметить, роботы постепенно занимают места, где раньше привычно работал человек. Нас уже начинают пугать: "роботы наступают!", ""скоро они отнимут нашу работу". Слухи и апокалиптические прогнозы подогреваются ответами экспертов. Чем же на самом деле грозит человечеству это неумолимое "наступление машин"? Об этом - в материале обозревателя "Правды.Ру" Фархата Измайлова "Робогеддон: Ваши рабочие места получат роботы".

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