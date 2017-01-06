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Источник Правда.Ру

Опубликован список великих российских открытий за 20 лет

Наука и техника

Журналисты вместе с экспертами составили список наиболее важных и наиболее ярких открытий, сделанных российскими учеными. Перечень опубликовало РИА Новости. По словам издания, он дает представление о масштабах сделанного в постсоветской науке.

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Фото: REX

В области сверхтяжелых элементов главным достижением является проведенный впервые синтез шести самых тяжелых элементов с атомными номерами со 113 по 118. Этим с 2000 по 2010 год занимались физики из лаборатории имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне. К слову, два элемента уже официально признаны Международным союзом чистой и прикладной химии (ИЮПАК) и получили имена флеровий (114) и ливерморий (116).

Также в России создали технологию, которая позволяет получить самое мощное световое излучение на Земле. В 2006 году в нижегородском Институте прикладной физики РАН была построена установка PEARL (PEtawatt pARametric Laser), основанная на технологии параметрического усиления света в нелинейно-оптических кристаллах. Эта установка выдала импульс мощностью 0,56 петаватта, что в сотни раз превосходит мощность всех электростанций Земли.

Еще одним достижением ученых стала разработка метода получения рекордно мощных магнитных полей. Им удалось получить величину поля в 28 мегагаусс. Эта величина — абсолютный рекорд для искусственно полученного магнитного поля, она в сотни миллионов раз выше силы магнитного поля Земли.

Также специалисты доказали, что нефть и газ не закончатся. Ученые из российского университета нефти и газа имени Губкина доказали, что о природном газе можно говорить как о возобновляемом и неиссякаемом источнике энергии. Дело в том, что, по результатам исследований, нефть и газ могут формироваться не в результате разложения органических веществ, как гласит общепринятая теория, а абиогенным (небиологическим) путем. Они установили, что в верхней мантии Земли, на глубинах 100-150 километров, существуют условия для синтеза сложных углеводородных систем.

Если говорить о географических открытиях, то это обнаружение обнаружение в 1996 году подледного озера Восток в Антарктиде. Бурение скважины на станции Восток позволило российским ученым получить уникальные данные о климате на Земле за последние полмиллиона лет. Они смогли определить, как менялась температура и концентрация СО2 в далеком прошлом.

Археологи тоже поразили мир, открыв третий по счету вид человеческих существ. Речь идет о группе сибирских археологов под руководством академика Анатолия Деревянко. До сих пор ученым было известно о двух высших видах древних людей — кроманьонцах и неандертальцах. Однако в 2010 году исследование ДНК из костей, найденных в Денисовой пещере на Алтае, показало, что 40 тысяч лет назад в Евразии вместе с ними жил третий вид, получивший имя денисовцев.

Что касается исследований космоса и других планет, то здесь свой вклад сделали российские научные приборы на американских и европейских зондах. В частности, в 1999 году Владимир Краснопольский из МФТИ и его коллеги с помощью инфракрасного спектрометра на гавайском телескопе CFHT впервые зарегистрировали линии поглощения метана на Марсе. Это открытие стало сенсацией, поскольку на Земле основным источником метана в атмосфере являются живые существа.

Нельзя не упомянуть российского математика Григория Перельмана, который в 2002 году доказал гипотезу Пуанкаре — одну из семи "задач тысячелетия" из списка Математического института Клэя. Небывалую популярность в СМИ он получил тогда, когда отказался от премии в 1 миллион долларов от Института Клэя за это доказательство.

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