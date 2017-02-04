Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ученые выяснили, как количество детей в семье влияет на здоровье родителей

Наука и техника

Ученые рассказали, как двое и более детей в семье отражаются на здоровье родителей. Выяснилось, что многодетные папы и мамы больше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это установили специалисты Европейского общества кардиологов. Выводы исследователей опубликованы в журнале Circulation.

359130.jpeg
Фото: REX

Речь идет об ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердия и аритмии. Профессор Регитс-Загросек, председатель общества, рассказал о том, как именно количество детей может вызвать проблемы с сердцем у родителей, причем вне зависимости от пола.

Проведенное обществом исследование около 500,000 человек выявило существенную связь между количеством детей и риском возникновения ишемической болезни сердца, являющейся главным источником смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По словам профессора, большое количество детей вызывает многократное усиление экономического и социального давления на родителей, что приводит к хроническим стрессам, повышенному кровяному давлению и учащенному пульсу.

В то же время множественные беременности усиливают риск возникновения аритмии у женщин в последующей жизни. Фибрилляция предсердий может стать источником тромбозов, инсульта и сердечной недостаточности.

Напомним, ранее медики назвали возраст, в котором легче всего проходят роды. По их словам, чем старше женщина, тем больше на беременность и здоровье ребенка могут повлиять перенесенные ею заболевания.

"Пик здоровья и физической активности женщины, когда роды проходят легче всего, — это период с 20-22 до 35-37 лет", — сказал главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников в интервью официальному порталу правительства и мэра.

Также российские ученые рассказали о новых репродуктивных возможностях современной медицины. По словам проректора Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Дениса Ребрикова, сегодня специалистам под силу избавить новое поколение от "плохих генов".

Это позволит не допустить развития в будущем наследственных заболеваний. Отметим, что, по статистике, тяжелое наследственное заболевание сейчас имеет один из ста новорождённых в стране.

В интервью Агентству городских новостей "Москва" Ребриков рассказал, что уже сейчас у медиков имеется обширный перечень инструментов, которые позволят создать в России систему "недопуска" в следующее поколение генов, отвечающих за тяжелые наследственные заболевания. Так, современная репродуктивная технология предимплантационная диагностика уже сейчас позволяет в ходе процедуры ЭКО выбрать полностью здоровый генетически эмбрион в 99% случаев.

Ученый уточнил, что о редактировании генома людей речи не идет, технология просто позволяет выбрать эмбрион из уже существующих.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Проблемы детей начинаются с родителей
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Польза рыбьего жира
Здоровье
Польза рыбьего жира
3 способа отрастить длинные ресницы
Красота
3 способа отрастить длинные ресницы
Комментарии
Актуальная аналитика
Партии
"Свободная Россия" советует Украине войну на уничтожение
Ближний Восток
Абу-Даби: О чем молчал Лавров
Мировая кооперация
Пострадавшие от глобализации берут реванш
Читательский топ
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Немецкий велогонщик не простил украинскому коллеге удар в лицо
Скончалась старейшая актриса России
﻿Авиация Украины "рванула" в Крым. Результаты
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге

Оказавшись перед выбором - предать или погибнуть, простой дагестанский лесник, отец четырех детей, предпочел умереть как герой.

Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Мир
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Спорт
Немецкий велогонщик не простил украинскому коллеге удар в лицо
Общество
Скончалась старейшая актриса России
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России

Зачем спецслужбы США исследуют способность госструктур России и КНР пережить ядерный удар, Pravda.Ru объяснил генерал-полковник Леонид Ивашов.

"Ударить и добить": Что США готовят России
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Мир
Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге

Оказавшись перед выбором - предать или погибнуть, простой дагестанский лесник, отец четырех детей, предпочел умереть как герой.

Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Как отстоять права
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Общество
Шах и мат, Украина: Сергей Карякин высказался по поводу воссоединения Крыма с Россией
Общество
Полиция России готовит "супердепортацию" мигрантов
Дмитрий Нерсесов Абу-Даби: О чем молчал Лавров Дмитрий Нерсесов Фархат Измайлов Ученых на свалку? Математические модели вычислят инновации Фархат Измайлов Андрей Соколов Зачем Эрнст спёр перо Нестора Андрей Соколов
Комментарии
Расим Солтанов Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
алек камалиев Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Jordan Spence Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
Виктор Сафарян Украина отдаст долги землями
Саша Сибирский Идея СССР: Хранить и помнить
stdaks Немецкий велогонщик не простил украинскому коллеге удар в лицо
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
stdaks Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Ivan Zuban Лукашенко в отношениях с Россией и Западом пошел ва-банк
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?