Ученые выяснили, как количество детей в семье влияет на здоровье родителей

Ученые рассказали, как двое и более детей в семье отражаются на здоровье родителей. Выяснилось, что многодетные папы и мамы больше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это установили специалисты Европейского общества кардиологов. Выводы исследователей опубликованы в журнале Circulation.

Фото: REX

Речь идет об ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердия и аритмии. Профессор Регитс-Загросек, председатель общества, рассказал о том, как именно количество детей может вызвать проблемы с сердцем у родителей, причем вне зависимости от пола.

Проведенное обществом исследование около 500,000 человек выявило существенную связь между количеством детей и риском возникновения ишемической болезни сердца, являющейся главным источником смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По словам профессора, большое количество детей вызывает многократное усиление экономического и социального давления на родителей, что приводит к хроническим стрессам, повышенному кровяному давлению и учащенному пульсу.

В то же время множественные беременности усиливают риск возникновения аритмии у женщин в последующей жизни. Фибрилляция предсердий может стать источником тромбозов, инсульта и сердечной недостаточности.

Напомним, ранее медики назвали возраст, в котором легче всего проходят роды. По их словам, чем старше женщина, тем больше на беременность и здоровье ребенка могут повлиять перенесенные ею заболевания.

"Пик здоровья и физической активности женщины, когда роды проходят легче всего, — это период с 20-22 до 35-37 лет", — сказал главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников в интервью официальному порталу правительства и мэра.

Также российские ученые рассказали о новых репродуктивных возможностях современной медицины. По словам проректора Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Дениса Ребрикова, сегодня специалистам под силу избавить новое поколение от "плохих генов".

Это позволит не допустить развития в будущем наследственных заболеваний. Отметим, что, по статистике, тяжелое наследственное заболевание сейчас имеет один из ста новорождённых в стране.

В интервью Агентству городских новостей "Москва" Ребриков рассказал, что уже сейчас у медиков имеется обширный перечень инструментов, которые позволят создать в России систему "недопуска" в следующее поколение генов, отвечающих за тяжелые наследственные заболевания. Так, современная репродуктивная технология предимплантационная диагностика уже сейчас позволяет в ходе процедуры ЭКО выбрать полностью здоровый генетически эмбрион в 99% случаев.

Ученый уточнил, что о редактировании генома людей речи не идет, технология просто позволяет выбрать эмбрион из уже существующих.

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