Путин: ротация среди губернаторов - естественный процесс

Президент России Владимир Путин назвал естественным процессом ротацию среди губернаторов. Глава государства уверен, что покинувшие свои посты главы регионов смогут приложить силы на других участках работы.

Вечером 16 февраля Владимир Путин встретился бывшим главой Бурятии Вячеславом Наговицыным, экс-главой Карелии Александром Худилайненом, бывшим губернатором Пермского края Виктором Басаргиным, экс-руководителем Новгородской области Сергеем Митиным и бывшим губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым.

"Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем", — сказал Путин.

Он поблагодарил их за проделанную работу, отметив, что регионы за это время изменились в лучшую сторону, сообщает РИА Новости.

"Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов", - сказал Путин.

Президент также выразил надежду, что ушедшие в отставку губернаторы помогут своим преемникам.

"Рассчитываю на то, что вы сделаете все для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся. Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время", — сказал Путин.

По словам президента, результаты в такого рода работе видны не сразу.

"Но вся наша работа – вся наша жизнь, многие наши годы – посвящена именно этой цели. Не сомневаюсь, что так будет и в случае с вашими преемниками", — отметил он.

"Во всяком случае, рассчитываю, что вы их поддержите вашими знаниями, опытом и вашими идеями по поводу того, что и как нужно было бы сделать в самое ближайшее время, чтобы не потерять темп в развитии регионов, которые вы возглавляли", — сказал Путин.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в основе подбора кандидатов на посты глав регионов сейчас несколько критериев. Это динамика экономического развития, оценка работы со стороны населения, а также доверие федеральных властей - в том числе большую роль играет отсутствие коррупционной составляющей в деятельности губернатора.

Об этом, в частности, ранее говорил "Правде.Ру" гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Первый - это чистота с точки зрения коррупционных проявлений. Это сейчас в приоритете. Второе - человек должен быть подготовлен, должен быть эффективен, должен зарекомендовать себя как успешный управленец на разных постах. И третье, конечно, важны его публичные качества. Губернатор - это должность все-таки выборная. Хотя рекомендует президент, но голосовать-то избирателям. Поэтому очень важно, чтобы это не был "человек в футляре", не способный играть по принципам выборной политики. Но если у человека не было публичного опыта, довольно сложно предсказать, сможет ли он выиграть выборы", - подчеркивал в интервью "Правде.Ру" эксперт.

Кандидаты на пост глав регионов должны быть носителями "некоего передового опыта, неких новых управленческих компетенций, которые старой когорте губернаторов были немножко несвойственны", сказал ранее "Правде.Ру" профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев.

"Выбирают тех людей, которые были новаторами в своей области, но при этом имеют опыт работы в государственной службе", - отмечал эксперт.