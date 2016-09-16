В России завершается предвыборная агитация

16 сентября уже в 15.00 (мск) в самой восточной части России наступит День тишины, когда запрещена любая агитация перед выборами в Госдуму.

Как пишет ТАСС, несмотря на то, что в центральной и западной частях страны будет еще пятница, на Камчатке и Чукотке уже пробьет полночь субботы.

Между Москвой и Петропавловском-Камчатским - девять часов разницы, поэтому и день тишины там, а также в соседнем Чукотском автономном округе, наступит уже в 15:00 мск.

Конкретно в Москве запрет на агитацию официально начнет действовать в 00:00 мск 17 сентября. Выборы начнутся в самых восточных регионах России, когда в столице день тишины еще не закончится, - в 23:00 мск 17 сентября.

Напомним, в соответствии с законом "О выборах депутатов Госдумы", предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях прекращается в 00 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

"Те (СМИ), которые ведут вещание на всю Россию, без поясного вещания, они следят за тем, чтобы уже с дальневосточного времени агитационные материалы не распространять", - отметила в беседе с ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

Именно за сутки до начала дня голосования запрещена любая агитация, проведение партийных акций и митингов, раздача листовок, политическая реклама на телевидении и радио.

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