В России станет меньше неработающих законов

Новый порядок рассмотрения законопроектов, имеющих отношение к вопросам социальной политики и расходованию бюджетных средств, позитивно скажется на реализации законов. Теперь, согласно нормам Регламента, перед третьим чтением Совет Думы должен получить от Правительства проекты подзаконных актов.

"Ранее третье чтение назначалось лишь при наличии юридической и лингвистической экспертизы, — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина "Парламентская газета". — Новые нормы Регламента заставят по-другому относиться к третьему чтению законопроектов и позволят быть уверенными в том, что закон будет эффективно реализован и не будет лежать на полке год-два, ожидая принятия подзаконных актов".

По словам Володина, теперь случаи, когда сразу же после второго чтения значимых законопроектов назначается третье чтение и федеральный закон принимается в целом, станут исключением.

Спикер Госдумы также добавил, что Правительство приняло такие же изменения в Регламент. "Это вопросы взаимных обязательств", — сказал Володин. Он уверен, что новый порядок рассмотрения законопроектов повысит их качество и эффективность.

Напомним, ранее Госдума приняла поправки в регламент, которые устанавливают штрафы за непосещение депутатами пленарных заседаний нижней палаты парламента без уважительных причин.

Всего в месяц проходит шесть плановых пленарных заседаний Госдумы, соответственно, за каждое пропущенное из них у депутата будут удерживать одну шестую часть зарплаты. Как сообщает РИА Новости, в среднем депутат Госдумы получает около 380 тысяч рублей в месяц.

Отсутствовавшим на заседании признается депутат, который ни разу за день не зарегистрировался в зале. В ходе пленарного заседания три регистрации - в 10:00, 12:30 и 16:00.

К уважительным причинам, которые могут стать основанием для отсутствия депутатов на заседаниях, отнесена временная нетрудоспособность, нахождение парламентария в официальной делегации, в командировке в регионы или по другим целям. Также уважительной причиной считается исполнение членами Совета Думы тех полномочий, которые возложены на них.

Отныне депутаты Госдумы РФ будут обязаны присутствовать на пленарных заседаниях и голосовать лично, не передавая свой голос коллегам. Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что люди доверили конкретному депутату представлять их интересы, и он несет за это ответственность.

"Передача своего голоса другому - это, в том числе, передача ответственности. Избиратель в Смоленской области не голосовал за депутатов, избранных, например, от Новосибирской области. Поэтому надо начинать с себя", - считает вице-спикер Госдумы.

По его мнению, если человек отсутствует на заседании и не может принимать участие в голосовании, "этого сделать за него никто не может". Подобный порядок установлен во многих региональных парламентах.

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