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Источник Правда.Ру

В России станет меньше неработающих законов

Политика

Новый порядок рассмотрения законопроектов, имеющих отношение к вопросам социальной политики и расходованию бюджетных средств, позитивно скажется на реализации законов. Теперь, согласно нормам Регламента, перед третьим чтением Совет Думы должен получить от Правительства проекты подзаконных актов.

В России станет меньше неработающих законов

"Ранее третье чтение назначалось лишь при наличии юридической и лингвистической экспертизы, — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина "Парламентская газета". — Новые нормы Регламента заставят по-другому относиться к третьему чтению законопроектов и позволят быть уверенными в том, что закон будет эффективно реализован и не будет лежать на полке год-два, ожидая принятия подзаконных актов".

По словам Володина, теперь случаи, когда сразу же после второго чтения значимых законопроектов назначается третье чтение и федеральный закон принимается в целом, станут исключением.

Спикер Госдумы также добавил, что Правительство приняло такие же изменения в Регламент. "Это вопросы взаимных обязательств", — сказал Володин. Он уверен, что новый порядок рассмотрения законопроектов повысит их качество и эффективность.

Напомним, ранее Госдума приняла поправки в регламент, которые устанавливают штрафы за непосещение депутатами пленарных заседаний нижней палаты парламента без уважительных причин. 

Всего в месяц проходит шесть плановых пленарных заседаний Госдумы, соответственно, за каждое пропущенное из них у депутата будут удерживать одну шестую часть зарплаты. Как сообщает РИА Новости, в среднем депутат Госдумы получает около 380 тысяч рублей в месяц.

Отсутствовавшим на заседании признается депутат, который ни разу за день не зарегистрировался в зале. В ходе пленарного заседания три регистрации - в 10:00, 12:30 и 16:00.

К уважительным причинам, которые могут стать основанием для отсутствия депутатов на заседаниях, отнесена временная нетрудоспособность, нахождение парламентария в официальной делегации, в командировке в регионы или по другим целям. Также уважительной причиной считается исполнение членами Совета Думы тех полномочий, которые возложены на них.

Отныне депутаты Госдумы РФ будут обязаны присутствовать на пленарных заседаниях и голосовать лично, не передавая свой голос коллегам. Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что люди доверили конкретному депутату представлять их интересы, и он несет за это ответственность.

"Передача своего голоса другому - это, в том числе, передача ответственности. Избиратель в Смоленской области не голосовал за депутатов, избранных, например, от Новосибирской области. Поэтому надо начинать с себя", - считает вице-спикер Госдумы.

По его мнению, если человек отсутствует на заседании и не может принимать участие в голосовании, "этого сделать за него никто не может". Подобный порядок установлен во многих региональных парламентах.

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